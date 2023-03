Manifestation à Lausanne – Carton plein pour la 6e édition du Prémices Festival Le public a pu découvrir une quarantaine de jeunes artistes locaux et internationaux en devenir dans la capitale vaudoise. Les concerts payants ont tous affichés complets.

Plus de 2000 personnes ont rempli les différentes salles de la capitale vaudoise. Prémices Festival

La 6e édition du Prémices Festival qui s’est déroulée sur huit scènes lausannoises vendredi et samedi a été un succès, selon les organisateurs. Les concerts payants de cette manifestation qui met en avant des artistes émergents de Suisse et d’ailleurs ont tous affiché complet, se félicitent-ils dimanche à l’heure du bilan.

Durant ces deux jours de concerts, les spectateurs ont notamment eu le choix entre la chanson française de Yoa, le rock de L’Objectif ou la techno-pop de Walter Astral.

Billets vendus en quelques minutes

Comme à chaque édition, le Prémices Festival s’est partagé entre des concerts gratuits durant l’après-midi et une partie payante en soirée. Plus de 2000 personnes ont rempli les salles de la Datcha, le Bourg, la Cave du Bleu Lézard, et le Cactus Club pour la partie payante, et le Superposé, le Café Saint Pierre, le Bruxelles Café, et le disquaire Disc-à-Brac pour les concerts en libre accès.

Tous les billets étaient vendus quelques minutes après l’ouverture des portes le vendredi, et avant même le début des premiers concerts le samedi: «La preuve que le public est toujours là pour découvrir des artistes souvent peu connus», notent les organisateurs.

