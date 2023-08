Territet (VD) – Carton plein pour le Waterings Contest Samedi, le concours de gymnastique au bord du lac a attiré un public divers dans une ambiance bon enfant. Baptiste Fellay

«L’événement a été créé à Montreux en 2015 par des potes gymnastes qui voulaient mêler l’esprit de la compétition à une ambiance fun», explique Loïc Privet, responsable communication. ODILE MEYLAN

Le retour des températures estivales sur la Riviera ne pouvait mieux tomber. Ce samedi, le port de Territet s’anime comme rarement. On se balade, parfois en maillot de bain, le long des quelques stands de nourriture et de boissons, un verre à la main. On se rencontre, on se rafraîchit dans le lac. Mais surtout, on est venu observer la performance des gymnastes qui se lancent depuis leurs anneaux dans le Léman en exécutant des figures plus impressionnantes les unes que les autres, dans un décor paradisiaque.

La 7e édition du Waterings Contest bat son plein, et toutes les conditions sont réunies pour qu’elle soit belle.

«L’événement a été créé à Montreux en 2015 par des potes gymnastes qui voulaient mêler l’esprit de la compétition à une ambiance fun», explique Loïc Privet, responsable communication. Le concept s’adresse ainsi aussi bien aux connaisseurs qu’au grand public, avec l’idée entre autres de faire la promotion de la gymnastique, via la discipline typiquement suisse des anneaux balançants.

Le concept de cet événement est entre autres de faire la promotion de la gymnastique, via la discipline typiquement suisse des anneaux balançants. ODILE MEYLAN

Et la mayonnaise semble avoir pris: «On est ici en famille pour passer l’après-midi, au bord du lac, en buvant quelques verres et en profitant du spectacle». À l’image de Fatima, attablée avec ses enfants et petits-enfants, les curieux, de tous âges, sont nombreux à être venus assister au concours.

«Plus axé plaisir que compétition»

Un mix aux accents techno et estivaux déchire les haut-parleurs. Le DJ perché sur le toit d’une jeep face au lac parachève une ambiance chaude et décontractée. Le volume s’atténue ponctuellement au profit de la voix des speakers, qui commentent tout ce qu’il se passe sur le ponton de la CGN d’où s’élancent les athlètes. L’analyse technique des prestations n’empêche en rien aux commentateurs de chauffer le public, en enchaînant les vannes, allant même jusqu’à haranguer les passagers des bateaux de la CGN qui accostent.

Selon Noah, 25 ans, «dans les compétitions en salle, on se salue par politesse. Ici, même si on ne se connaît pas forcément, on est tous ensemble». ODILE MEYLAN

Sur le ponton des athlètes, on est également détendus: «Pour moi, venir ici c’est plus axé plaisir que compétition. C’est aussi un challenge personnel, car par rapport à la salle, on perd nos repères. Quand on fait nos figures, on voit le ciel à la place d’un plafond. C’est assez génial. Si non, dans les compétitions en salle, on se salue par politesse. Ici, même si on ne se connaît pas forcément, on est tous ensemble. Et autour il y a les copains, et la fête le soir. C’est aussi ça qui est cool.» confie Noah, 25 ans.

Côté compétition, le concours individuel masculin a été remportée par le tessinois Luca Zambello,

un habitué du Waterings Contest. La 2ème place revient à Nic Schönenberger de Thurgovie et le lausannois David Candil complète le podium.

Chez les femmes, comme en 2021, Livia Zgraggen (Uri) remporte la première place. Manon Gerst de Vevey et

Marie Charlet de Morges prennent respectivement la 2ème et la 3ème place. En compétition synchrone (Synchrings), la majorité des concurrents étaient romands, la paire veveysanne Lionel Borloz et Raoul Corthésy l’ont emporté.

Retour sur les quais où la fête s’est en effet prolongée après les finales. À 20 heures, place à la Silent Disco. La Tour d’Ivoire de Montreux se dessine en arrière-plan dans le soleil couchant. La nuit est encore longue.

