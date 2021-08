Action solidaire à Yverdon-les-Bains – Cartons du cœur: «Les familles sont vraiment à cran depuis le Covid» Alors que les Cartons et les Jardins du cœur du Nord vaudois fêtent un cap d’anniversaires, leur mission est tout sauf terminée, avec 15% de bénéficiaires en plus. Frédéric Ravussin

Les Jardins du cœur: un havre de paix à deux pas du centre-ville d’Yverdon. FRÉDÉRIC RAVUSSIN

Un quart de siècle plus tard, ils sont toujours là. Et même un quart de siècle et une année plus tard, la pandémie ayant eu raison des festivités prévues l’été dernier pour célébrer les 25 ans des Cartons du cœur d’Yverdon. Et les 15 ans des Jardins du cœur, qui y sont intimement associés.

«Nous avons constaté que les familles étaient vraiment à cran depuis que le Covid est apparu.» Jean-Pierre Masclet, président des Cartons et Jardins du cœur d’Yverdon

En soi, cette longévité n’est pas une bonne nouvelle, puisqu’elle atteste de la nécessité de venir en aide à un nombre important de familles domiciliées dans une trentaine de communes autour d’Yverdon. Et pour ces dernières, le coronavirus n’a pas eu pour seul effet négatif de repousser un événement festif. «Nous avons pu constater que les familles étaient vraiment à cran depuis que le Covid est apparu», souligne Jean-Pierre Masclet, président de l’association des Jardins du cœur d’Yverdon.

De fait, elles ont pu recevoir quatre cartons de denrées alimentaires par année. Contre trois auparavant. Et le nombre de bénéficiaires – qui avoisine les 200 – a augmenté de 15% depuis mars 2020. Une augmentation qui s’est heureusement accompagnée d’un accroissement de l’élan de générosité au plus fort de la pandémie.

Il n’empêche que les Cartons et Jardins du cœur d’Yverdon ne cracheront jamais sur un petit coup de projecteur. Comme celui que ne manquera pas de leur amener l’anniversaire qui se tiendra dimanche dans le magnifique écrin de verdure qu’ils occupent à l’avenue des Sports 42. «Cette visibilité, c’est une des raisons principales qui nous a convaincus d’organiser quelque chose, même si la date était dépassée», reprend-il.

«Monsieur Jardinier» en direct

Pour l’occasion, l’émission «Monsieur Jardinier» sur RTS La Première sera diffusée en direct depuis Yverdon, entre 6 h et 9 h. «L’entier de l’équipe sera sur place. De même que deux de nos quatre chroniqueurs: l’ornithologue François Turrian et l’entomologiste Daniel Cherix», souligne la productrice, Christine Magro.

Dès 9 h 30, les jardiniers animeront différents ateliers thématiques, in situ, jusqu’en fin d’après-midi. Divers stands, mais aussi une animation musicale et de la petite restauration compléteront le programme dont la partie officielle est agendée à 10 h 30.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.