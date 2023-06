Roland-Garros 2023 – Casper Ruud dernier qualifié pour les demi-finales Le Norvégien a battu le Danois Holger Rune en quarts de finale, jeudi à Paris. Il retrouvera Zverev en demie.

Casper Ruud se sent bien sur la terre parisienne. AFP

Le Norvégien Casper Ruud, No 4 mondial et finaliste sortant, a stoppé le jeune Danois Holger Rune (6e) 6-1 6-2 3-6 6-3 en quarts de finale de Roland-Garros mercredi et rejoint l’Allemand Alexander Zverev dans le dernier carré.

Zverev a écarté plus tôt dans la journée l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (49e) 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. L’autre demi-finale offrira le choc anticipé depuis le tirage au sort, entre Novak Djokovic et le No 1 mondial, Carlos Alcaraz.

AFP

