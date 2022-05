Tennis – Casper Ruud s’offre un doublé au bout d’une finale marathon Malgré le courage d’un admirable Sousa, le Norvégien a conservé son titre au Gonet Geneva Open au bout d’une finale longue de trois heures (7-6, 4-6, 7-6). Mathieu Aeschmann

Casper Ruud a fini par serrer le poing en finale du Gonet Geneva Open. (Photo by GABRIEL MONNET / AFP) AFP

Mats Wilander et Stan Wawrinka ne sont plus les seuls doubles vainqueurs du Gonet Geneva Open. Casper Ruud a défendu victorieusement son titre, samedi après-midi, dans la marmite du parc des Eaux-Vives. Il aura fallu trois sets et trois heures d’une empoignade intense au Norvégien (ATP 8) pour venir à bout d’un João Sousa (ATP 79) exceptionnel d’abnégation (7-6, 4-6, 7-6).

À quoi a tenu cette finale entre marathoniens? À quelques points, trois fois rien. Des points que Casper Ruud est allé chercher avec cette énorme gifle de coup droit, comme lors des deux minibreaks à l’entame du tie-break décisif. João Sousa, lui, ne possède pas un tel atout. Il doit donc toujours faire le bon choix, toujours s’imposer une frappe de plus. Une exigence qui lui échappa à un seul instant, lorsqu’il servit pour le match à 5-4 au troisième set. Son bras se mit alors à trembler imperceptiblement (un horrible coup droit retenu à 15-0). Ce n’était pas grand-chose. Mais le match venait de changer de sens pour la dernière fois.

Même s’il va nourrir des regrets, le Portugais mérite ici des louanges. Si le public du Gonet Geneva Open a vécu une grande finale, il le doit avant tout à sa performance. Il fallait en effet beaucoup de courage et des jambes supersoniques pour résister à l’assurance de Casper Ruud, finaliste à Madrid, demi-finaliste à Rome, lorsque ce dernier s’envola dans la première manche (5-3). Mais João Sousa n’est pas du genre à baisser les bras, même lorsqu’un énergumène de la bonne société le provoqua depuis sa loge (il se fera sortir sous les sifflets). Il court, défend, gratte des centimètres de terrain frappe après frappe et avance dès qu’une occasion se présente. Une attitude exemplaire qui ne le consolera pas mais qui a conquis le cœur du public genevois.

Casper Ruud, lui, navigue dans une autre dimension. Il montera dans le TGV vers Paris dimanche soir avec le statut d’outsider de Roland-Garros. Placé dans la bonne moitié du tableau – celle privée des monstres Nadal, Djokovic et Alcaraz – le Norvégien a compilé durant le dernier mois assez de victoires sur terre battue pour se projeter vers la deuxième semaine. À condition bien sûr de s’extraire du «piège émotionnel» que lui a tendu le tirage au sort: un premier tour sur le Chatrier face à un Jo-Wilfried Tsonga qui y fera ses adieux.

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

