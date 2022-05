La Suisse et le Vatican sont liés par une alliance durable, entre tradition et défis futurs, a souligné Ignazio Cassis sur Twitter vendredi.

Ignazio Cassis (à gauche) et l’archevêque Paul Richard Gallagher

Le président de la Confédération Ignazio Cassis a inauguré vendredi la nouvelle ambassade suisse auprès du Saint-Siège. Aux côtés de l’archevêque Paul Richard Gallagher, le Tessinois a coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque de la nouvelle ambassade.

La Suisse et le Vatican sont liés par une alliance durable, entre tradition et défis futurs, a souligné Ignazio Cassis sur Twitter vendredi. Interrogé par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a de son côté précisé que la nouvelle ambassade serait opérationnelle dans les prochains mois. Ses locaux sont situés sur un étage d’un immeuble de bureaux et de logements.