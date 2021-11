Éditorial - Cassis, le bouc émissaire facile

Ignazio Cassis est devenu le souffre-douleur de la politique suisse. Conseiller fédéral PLR mal aimé du public à en croire les sondages, il est jugé incompétent à gauche et responsable de tous les maux du DFAE. On se rappelle l’expression cruelle de l’ancien président du PS suisse Christian Levrat, qui le traitait de «stagiaire».

Si le Tessinois devait aller chercher un peu de réconfort, il n’irait certainement pas voir sa collègue de parti au Conseil fédéral, Karin Keller Sutter. Celle-ci ne rate pas une occasion pour le rabrouer comme un petit enfant, pour le pousser à prendre des positions claires et à les assumer.

Et justement, après de multiples volte-face, le Tessinois assume désormais crânement la mort de l’accord institutionnel avec l’UE et la politique des petits pas pour renouer les liens. Cela lui vaut ces dernières semaines les quolibets des euroturbos qui font de lui le symbole de l’impuissance du Conseil fédéral à proposer un «vrai» plan B.

Certes, la Suisse n’a toujours pas présenté une alternative à l’accord-cadre. Mais si elle le fait trop tôt, elle va au casse-pipe.

La critique est aisée et Ignazio Cassis un bouc émissaire facile. La vérité, c’est que les euroturbos de tout poil, mortifiés par l’échec de l’accord-cadre, poursuivent leur rêve éveillé d’une adhésion de la Suisse à l’EEE ou même à l’UE. Or le train est passé et il n’y a aucune majorité populaire pour un tel dessein.

Certes, la Suisse n’a toujours pas présenté une alternative à l’accord-cadre. Mais si elle le fait trop tôt, elle va au casse-pipe. L’UE aura beau jeu de lui dire que les propositions sont insuffisantes. Elle pratique déjà son jeu de puissance en laissant pourrir les accords bilatéraux et en excluant la Suisse du programme scientifique Horizon Europe. Une dernière punition d’autant plus dure à avaler que l’UE vient d’accorder à la Turquie d’Erdogan un accès complet. Étrange.

