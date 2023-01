Conseil de sécurité à l’ONU – Cassis s’en prend à Moscou lors de son premier discours À New York jeudi, le conseiller fédéral a dénoncé que la Russie viole de manière «flagrante» les principes de la Charte des Nations Unies en Ukraine.

«C’est notre devoir, en tant que membres du Conseil de sécurité, de veiller au respect de ces règles» a prôné Ignazio Cassis lors de sa première allocution au Conseil de sécurité de l’ONU (photo d’archives). AFP/Daniel MIHAILESCU

Ignazio Cassis a ciblé les violations «flagrantes» de la Russie en Ukraine pour son premier discours devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Jeudi à New York, le conseiller fédéral a déploré que les principes de la Charte des Nations Unies soient «mis à rude preuve».

«Il est du devoir de tout État de respecter les normes et principes qui y sont énoncés», a affirmé le chef de la diplomatie suisse lors d’un débat sur l’État de droit, assis à côté de l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia. Interdiction du recours à la force contre l’intégrité territoriale d’un autre pays, règlement pacifique des disputes ou garantie des libertés fondamentales, il a égrainé les obligations qui dépendent de la Charte.

«C’est notre devoir, en tant que membres du Conseil de sécurité, de veiller au respect de ces règles», a également insisté le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). M. Cassis avait déjà par le passé relayé à l’ONU les condamnations de la Suisse contre l’agression russe en Ukraine, s’attirant la réprobation de son homologue Sergueï Lavrov.

Appel pour les autres membres

Ce premier discours du conseiller fédéral devant l’organe le plus puissant du système onusien est «un moment symboliquement important», a-t-il admis à la presse suisse. Il a également été l’occasion de relayer la bonne volonté du pays. «La Suisse se réjouit d’œuvrer pour la paix et la sécurité dans le monde avec tous les membres du Conseil de sécurité», a ensuite dit M. Cassis devant les autres pays.

Mais il a également enjoint ceux-ci à garantir que les procédures soient honorées pour que l’organe renforce sa «crédibilité», appelant à des efforts cohérents. Il a notamment salué le travail du médiateur du Comité de sanctions sur l’Etat islamique (EI) et Al-Qaïda pour l’application de l’Etat de droit dans les sanctions onusiennes. Et de souhaiter une approche similaire pour tous les autres régimes de sanctions.

Genève internationale mentionnée

Face aux violations du droit international et à une application «insuffisante», selon lui, du droit pénal international, M. Cassis demande de soutenir les instances internationales. Sans la nommer, il a glissé un appel à collaborer avec la Genève internationale.

Il a mentionné notamment le Conseil des droits de l’homme et les mécanismes d’enquête et d’établissement des faits de l’ONU, dont le secrétariat est souvent piloté depuis Genève. Mais la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI) n’ont pas été oubliées dans son discours.

Les violations de l’Etat de droit et des droits humains précèdent souvent un conflit. M. Cassis a appelé le Conseil à considérer ce lien dans ses décisions sur les missions de maintien de la paix et les missions politiques.

Cassis aussi prévu en mai

Si le conseiller fédéral se retrouvait pour la première fois autour de la table, la Suisse siège déjà depuis deux semaines, et pour deux ans, dans cet organe de 15 Etats, comme l’un des dix membres non permanents. Elle a obtenu lundi un premier succès en réussissant à faire approuver, juste avant son échéance, une prolongation pour six mois du mécanisme transfrontalier d’assistance humanitaire depuis la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie.

Chargée avec le Brésil de ce dossier qui divise Occidentaux et Russie, elle a arraché un consensus pour maintenir une aide à des millions de civils, surtout des déplacés en raison de ce conflit. Une décision saluée notamment par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et par de nombreuses ONG.

De son côté, M. Cassis a annoncé qu’il reviendrait régulièrement au Conseil dans les deux prochaines années. Il doit diriger en mai un débat ministériel avec comme probable thématique les nouvelles menaces en termes de paix et de sécurité, sous présidence suisse. Après son discours, il doit rencontrer vendredi à Washington son homologue américain Antony Blinken.

