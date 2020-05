Cercle des Lecteurs 24 heures 24 heures vous propose de rejoindre son Cercle des Lecteurs, un groupe de lecteurs et de lectrices privilégiés, qui dialogue avec son journal.

Cercle des Lecteurs

Qu'est-ce que le Cercle des Lecteurs?

Comme vous, 24 heures évolue et il est important de pouvoir vous écouter, comprendre vos besoins et satisfaire vos attentes. Les changements que peut connaître 24 heures, que ce soit dans sa forme ou son contenu, ne se font pas sans votre avis de lecteur. Le Cercle des Lecteurs est une plate-forme d'échange sur tout ce qui touche votre quotidien. C'est le reflet de vos opinions, et votre porte-parole le plus fidèle. En tant que membre de ce panel lecteurs, vous serez régulièrement interrogés sur des sujets éditoriaux, de mode de vie, de consommation ou d'actualité; pour aider 24 heures à mieux vous comprendre et vous proposer un journal adapté à vos besoins.

Qui peut faire partie du Cercle des Lecteurs?

Le Cercle des Lecteurs de 24 heures est ouvert aux lecteurs réguliers ou occasionnels du journal, résidant en Suisse. Que vous soyez abonné, que vous achetiez votre journal en kiosque plus ou moins régulièrement, ou que vous consultiez sa version "e-paper", votre avis est important pour la rédaction et les équipes commerciales de votre journal. Le Cercle n'est pas réservé uniquement aux lecteurs les plus assidus, mais à tous les lecteurs et lectrices de 24 heures.

Comment participer?

Il vous suffit de vous inscrire grâce au formulaire d'adhésion. Dans celui-ci, nous vous demanderons vos coordonnées, votre adresse e-mail puis vous répondrez à quelques questions destinées à mieux connaître vos habitudes de lecture, vos centres d'intérêt, etc. Elles ont pour unique but de mieux vous connaître, d'éviter de vous solliciter inutilement, et de garantir un traitement rigoureux des données collectées lors des enquêtes du Cercle des Lecteurs. Une fois inscrit au Cercle des Lecteurs, vous recevrez une confirmation de votre enregistrement, puis régulièrement des invitations à l'adresse e-mail que vous nous aurez fournie lors de votre inscription. Vous pourrez alors tout simplement participer à nos enquêtes en sélectionnant le lien Internet que nous vous proposerons dans l'invitation e-mail. Votre compte est consultable en ligne sur le site Internet de RAM. RAM est un institut de recherche international spécialiste des enquêtes en ligne pour la presse. C'est avec eux que nous avons décidé de vous proposer ce programme de fidélité qui vous permet de cumuler des points à chaque fois que vous participez à une enquête du cercle des Lecteurs Conseil. La liste complète des récompenses est accessible depuis votre compte.

Un programme de fidélité sur mesure

Pour vous remercier de participer à nos enquêtes, nous vous proposons de participer à un programme de fidélité spécialement réservé aux membres du Cercle. Dès que vous complétez un questionnaire du Cercle des Lecteurs, votre compte personnel est crédité de points. Vous pouvez convertir ces points et gagner jusqu'à deux mois d'abonnement gratuit au 24 heures, ainsi qu'à d'autres publications de Tamedia Publications romandes, tant dans leur format papier que numérique. Pour plus de détails sur votre participation au Cercle des Lecteurs, vous pouvez consulter la rubrique "FAQ" ci-dessous.