Un bon partenaire d’entraînement – Ce à quoi il faut faire attention pour courir avec son chien Si la motivation vous manque, votre animal est peut-être le meilleur moyen de vous mettre au sport. Encore faut-il respecter quelques principes de base. Florian Müller

Pour vos footings avec votre chien, préférez un sentier forestier plutôt qu’une route bitumée. ALAMY STOCK

Votre chien meurt d’envie d’aller faire un tour dehors: et si c’était là votre meilleure motivation pour vous bouger? Au-delà du simple tour de quartier pour faire ses besoins, votre compagnon poilu (on parle de celui qui n’a pas le droit de s’asseoir sur le canapé) raffole des balades prolongées. Alors pourquoi ne pas y mettre du rythme? Courir, c’est naturel pour un chien, aucune raison que ça ne le devienne pas pour vous. Ensemble, vous vous réconcilierez avec la pratique et bâtirez une relation de confiance.