événement au Tropiquarium de Servion – Ce bébé tortue de 66 grammes pourrait vivre deux siècles Le parc animalier spécialisé dans les reptiles est devenu le second d’Europe à obtenir une naissance de tortue des Galápagos. Sylvain Muller

Naissance très rare d'une tortue des Galapagos au Tropiquarium de Servion. 24heures/Odile Meylan

La dernière arrivée au Tropiquarium de Servion ne pèse qu’une petite centaine de grammes et tient dans une main. Elle peut pourtant rêver d’une vie qui durera plus de deux cents ans et lui permettra peut-être de contribuer à la survie de sa spectaculaire mais menacée espèce: les tortues géantes de Galápagos.

«Il n’en reste que 15’000 dans le monde et avec cette naissance, nous devenons le 2e parc animalier européen à faire de la reproduction. Quand elle est sortie de son œuf le 15 juin dernier, il y a donc eu à la fois beaucoup d’émotion et un peu de fierté», ne cache pas Philippe Morel, fondateur du site, qui le gère désormais conjointement avec son fils Thomas.