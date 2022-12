Meurtre de Sara – «Ce drame fait partie de la mémoire collective du village» Fin décembre 2019, une adolescente afghane vivant à Baulmes était tuée par son petit ami. Alors que ce dernier vient d’être condamné, le village nord-vaudois n’a pas oublié. Frédéric Ravussin

C’est à côté de l’église de Baulmes que repose la jeune Sara. J-P GUINNARD

Mi-décembre, un drap blanc et froid vient de se poser sur le village de Baulmes. Cette neige fraîche, tombée le week-end dernier, amortit quelque peu le bruit du monde extérieur, un peu comme si elle voulait étouffer un cri plus intérieur. Celui d’une colère qui refait surface trois ans après le drame qui a secoué la commune nord-vaudoise et toute une région.