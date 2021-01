Souvenirs du 7 février 1971 – Ce jour-là! De gauche comme de droite, actives en politique ou sur les scènes culturelles, économiques ou éducatives, des Vaudoises se souviennent de ce dimanche où les hommes ont voté oui au droit de vote des femmes. Florence Millioud-Henriques

Au soir du 7 février 1971, un rassemblement spontané à Zurich. Le maire de l’époque, Sigmund Widmer, a alors pris la parole. KEYSTONE

*Retrouver ce week-end et toute la semaine notre dossier spécial sur les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse*

Marianne Huguenin, ancienne députée, présidente du POP vaudois, conseillère nationale et syndique de Renens

Marianne Huguenin: «Nous étions assez confiantes quant à l’issue du scrutin.» Patrick Martin

«Ma mère a fait les deux campagnes et, en 1959, j’étais d’ailleurs petite fille avec elle sur la place Fédérale, à Berne, ma première manifestation je crois. Je me souviens que mon père avait accepté l’idée après avoir été contre et j’ai conservé en mémoire l’atmosphère de l’échec de cette première tentative. Mais étonnamment, rien ne me revient de notoire sur ce 7 février 1971, scrutin qui m’a pourtant permis de voter quasi depuis toujours puisque j’avais alors 21 ans. C’est comme si, pour l’étudiante que j’étais à la Fac de médecine de Lausanne, prise dans le vent libertaire post-soixante-huitard, il ne pouvait en être autrement.