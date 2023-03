Vainqueur de la Coupe du monde – «Ce Marco Odermatt-là est injouable!» Le Nidwaldien, qui a reçu ce dimanche le globe de cristal pour la 2e année consécutive, est bien plus que le meilleur skieur de la planète. «Il fait du bien au cirque blanc». Tout le monde le respecte et l’adore. Christian Maillard - Soldeu (Andorre)

Quelle grosse saison pour Marco Odermatt, tout comme Mikaela Shiffrin qui s’est imposée pour la 88 e fois ce dimanche en slalom. KEYSTONE/MARCO TROVATTI

Que ce soit Mikaela Shiffrin, victorieuse ce dimanche pour la 5e fois de la Coupe du monde et de son 88e succès, ou ses adversaires, les entraîneurs et les anciens champions, ils sont tous dithyrambiques. Tous admiratifs et sous le charme de ce skieur venu d’ailleurs qui conjugue son sport avec une belle fraîcheur au plus que parfait. Comme à son habitude depuis qu’il a débarqué sur le cirque blanc, Marco Odermatt a skié sur un nuage depuis le début d’une saison exceptionnelle pour aller décrocher plein d’étoiles lors des finales de Coupe du monde. Elles se sont achevées en apothéose ce dimanche à Soldeu, avec, pour lui, le gros globe de cristal, son deuxième d’affilée. Et une nouvelle victoire helvétique avec un énorme Ramon Zenhäusern dans le slalom.