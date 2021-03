Tennis – «Ce matin, j’avais un peu peur de me lever» Soulagé et bavard malgré la défaite, Roger Federer a pris le temps de détailler tout ce qui avait bien marché au Qatar. Puis il a un peu parlé courbatures. Mathieu Aeschmann

Deux matches, six sets, le plein de bonnes sensations et quelques courbatures, Roger Federer repart de Doha avec le sourire. Getty Images

Roger Federer, quels sont les enseignements que vous retirez de ce grand retour à la compétition? J’en retire d’abord l’assurance d’être sur le bon chemin, ce qui est le plus important. Je me suis senti bien sur le court, je me suis senti bien après mon premier tour. Je suis donc très content d’être venu ici. Je sais que certains se sont mis à espérer une finale ou le titre. Mais ce n’était tout simplement pas réaliste. Franchement, je ne sais pas ce que j’aurais pu espérer de plus. La victoire ce soir, peut-être, puisque j’ai eu une balle de match. Mais c’est anecdotique.

Concrètement, quels sont les domaines de votre jeu qui vous ont apporté le plus de satisfaction? J’ai très bien servi durant six sets. C’est une information importante, parce que le service est un coup capital et aussi parce que cela veut dire que j’ai pu sauter pendant six sets sans que mon genou faiblisse. Je trouve que j’ai aussi très bien négocié les points importants. Et puis, j’ai joué avec la bonne attitude. Mes «intentions de jeu» étaient bonnes. Même si j’ai manqué un peu de peps parfois, j’ai tenté d’imposer les séquences que j’avais en tête.

Franchement Roger, comment vous êtes-vous senti ce matin au réveil? (Il sourit) Pour de vrai, ce matin, j’avais peur de me lever. J’ai d’abord passé un coup de fil au lit. Et puis je me suis dit: «bon, il faut y aller, c’est le moment». Or la bonne surprise, c’est que c’était pas mal du tout. En réalité, les courbatures sont venues un peu plus tard. L’épaule par exemple, je l’ai sentie à partir de l’échauffement. Mais ce qui me fait plaisir, c’est que mes jambes ont très bien encaissé l’effort. Je les sentais beaucoup, mercredi soir, après le match contre Evans. Et ce matin (jeudi), ça allait mieux.

Est-ce que vous allez enchaîner avec le tournoi de Dubaï la semaine prochaine? Je ne sais pas encore. On va en parler tranquillement avec mon équipe. Hier, on a savouré tous ensemble (ndlr. Les coaches Lüthi et Ljubicic sont présent ainsi que le physio Daniel Troxler et le docteur Roland Biedert). Aujourd’hui, nous étions entièrement concentrés sur le match. On verra ça demain.