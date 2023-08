Créature aquatique du Léman – Ce «monstre d’eau douce» prolifère dans les eaux de la région Un couple de pêcheurs de l’Ain a attrapé un silure de 2,61 mètres, dans la Saône. La population de ce cannibale et chasseur stratège est en augmentation. À Genève aussi. Aurélie Toninato

Lundi, un couple de l’Ain a pêché un silure de 2,61 mètres et de 120 kilos, dans la Saône, dans le département du Rhône. Il a ensuite relâché ce «monstre d’eau douce». DAVID COMTET

Les photos impressionnent. Et font un peu froid dans le dos. Lundi, un couple de pêcheurs amateurs de l’Ain, David Comtet et sa compagne Tiphanie Laforest, ont pêché un véritable monstre dans la Saône, dans le département du Rhône, a révélé «Le Progrès»: un silure long de 2,61 mètres pesant 120 kilos! Chasseur stratège et cannibale, le plus gros poisson d’eau douce d’Europe a également colonisé le lac Léman et le Rhône, où sa population ne cesse d’augmenter.

Le silure est reconnaissable aux six barbillons disposés autour sa mâchoire qui lui servent d’organes sensoriels, à sa tête plate, à sa peau dépourvue d’écailles et à sa taille imposante. Son bassin d’origine est la région du Haut-Rhin, de l’Aar et des lacs au pied du Jura, indique Christophe Reymond, technicien pêche du Service cantonal de l’aménagement des eaux et de la pêche.

L’étrange créature, qui peut vivre plusieurs dizaines d’années, a été observée pour la première fois à Genève en aval du barrage du Seujet au début des années 2000. Depuis, le nombre de spécimens ne cesse d’augmenter. «On constate une augmentation des captures et il y a de plus en plus de témoignages en lien avec l’observation de silures, la population semble clairement être en hausse», confirme le spécialiste.

Sommet de la chaîne alimentaire

Si l’espèce prolifère, c’est surtout parce qu’elle trône en haut de la chaîne alimentaire. «C’est un superprédateur, au même niveau que le brochet, explique le technicien. Ensuite, il se reproduit dans des eaux à 20 degrés – il aime évoluer dans un milieu tempéré entre 0 et 10 mètres de profondeur – donc les températures actuelles lui sont favorables.»

Les individus capturés jusqu’à présent dans le milieu aquatique genevois n’égalent pas la taille du mastodonte de la Saône. «On n’a pas encore sorti de spécimens aussi gros chez nous, mais ça viendra probablement. Le record tourne plutôt autour de 2,20 m et 80 à 90 kilos.»

«C’est un gros pépère!»

Si certains le craignent ou sont dégoûtés, c’est un tout autre sentiment que le silure inspire à David Comtet et Tiphanie Laforest. «C’est un animal magnifique, un trésor! Les gens ne l’aiment pas parce qu’ils ne le connaissent pas. En fait, c’est un gros pépère! Il n’est pas méchant, mais il ne faut pas aller l’embêter près de son nid quand il y a des petits, il fait comme tout parent et protège sa progéniture.»

Pas de risque toutefois qu’il sectionne une jambe. «Le silure a des milliers de petites dents, mais elles ne sont pas pointues comme celles du brochet, les siennes ressemblent plutôt à du papier de verre bien rugueux, souligne Christophe Reymond. Il n’est pas dangereux pour l’homme. Aucun cas de morsure ne nous a été rapporté jusqu’à présent.»

Le «gros pépère» est aussi un fin chasseur, «très intelligent, qui chasse en groupe et avec de véritables stratégies», précise le couple. Christophe Reymond avance quelques exemples: «Cet opportuniste se poste devant les barrages pour capturer plus facilement les proies qui sont freinées dans leur migration, ou directement dans les échelles à poissons. Il se nourrit aussi de petits mammifères comme des rats ou des pigeons qu’il réussit à attraper en bondissant sur les berges.» Enfin, il mange également ses congénères: le silure est cannibale.

Population régulée

Le couple de pêcheurs amateurs a remis à l’eau sa prise miraculeuse de lundi. «Nous capturons les silures avec respect et des manipulations très précises pour éviter de les blesser.» Dans les eaux genevoises en revanche, seuls les détenteurs d’un permis de pêche peuvent attraper le silure et ils doivent le tuer après la capture, car cette espèce est considérée en Suisse comme étrangère à son bassin versant d’origine. Sa chair, assez grasse, se consomme et des restaurants en proposent au menu.

Il existe peu d’études sur l’évolution de la population de silures dans le canton. Leur prolifération pourrait-elle menacer l’équilibre des milieux aquatiques? «C’est un superprédateur de plus et dans les environnements de taille moyenne, sa présence pourrait en effet devenir un problème car il fait disparaître d’autres espèces, répond Christophe Reymond. Mais pour l’instant, tant dans le Rhône que dans le Léman, nous n’avons pas d’indicateurs qui montrent un impact conséquent de la présence du silure – comme une diminution du nombre de brochets par exemple. Il semble qu’il y ait une régulation, avec les brochets qui mangent les petits silures, le cannibalisme et la pêche.»

