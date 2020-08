Ce ne sera pas un vrai Tour

Sur le papier, on dirait un Tour de France. De loin, à la télévision, cela ressemblera à une Grande Boucle. Au niveau sportif, pas de doute, cette grand-messe de juillet repoussée en septembre s’annonce exceptionnelle. Mais, dans les faits, tout ce qui ressemble de près ou de loin à la fête des vacances d’été ne sera pas. Ce Tour ne se court que parce que le sport cycliste en a absolument besoin et qu’il y joue un bout de sa peau.

Le plateau de coureurs est un des plus beaux jamais servis au public. Le problème, c’est qu’il ne pourra pas le voir. Le tracé proposé cette année est le terrain de jeu le plus excitant et sans doute un des plus difficiles de l’histoire d’une épreuve qui a connu sa première édition en 1903. Il est toutefois recommandé de ne pas s’y pointer.

Le Tour de France est le seul événement planétaire de cette année 2020 définitivement pourrie à avoir lieu envers et contre presque tout. Sauf que ce qui en fait l’essence, sa ferveur populaire, n’est pas convoquée. Sans fans dans les cols, la fête est forcément moins folle.

Au départ de cette Grande Boucle, on ne parle plus de maillots jaune ou vert, mais de zones rouge et orange. Ils devaient être 50’000 à fêter la petite reine jeudi soir dans les rues de Nice, puis plus que 1750 triés sur le volet à cause du taux de reproduction du Covid-19 trop élevé dans la région et, finalement, il n’y a plus eu de place que pour 1000 tristes VIP en rangs d’oignons. La faute à la situation sanitaire et à un énième arrêté préfectoral. Dire que la cité de Nice a payé 2 millions d’euros…

La grandeur du Tour de France s’est aussi bâtie parce que le cyclisme est le seul sport gratuit, qui se déroule sur le territoire public. Cette année, il sera réservé à quelques rares privilégiés et à ceux qui resteront dans leur canapé. Nécessité fait loi. La France s’est adaptée, quitte à y perdre un bout de son âme.