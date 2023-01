Protection de nos données contre celle de nos enfants. C’est la prometteuse affiche du match de boxe que le Parti pirate est en train de concocter. Il a fait aboutir son référendum contre la loi fédérale sur la protection de la jeunesse dans le domaine du cinéma et des jeux vidéo.

Coin gauche du ring, le parlement veut protéger les mineurs de leur téléphone portable et des vidéos choquantes, violentes ou pornographiques, qu’ils pourraient y trouver. Pour cela, il exigerait que les géants d’internet – TikTok, Instagram, Facebook, Netflix, YouTube, Twitch, etc. – vérifient l’âge de leurs utilisateurs. En scannant toutes nos cartes d’identité.

«Le parlement et le Parti pirate posent de bonnes questions. Mais ils passent à côté de l’essentiel.»

Coin droit du ring, le Parti pirate dénonce une utilisation massive et abusive de nos données. Il accuse nos élus de s’apprêter à livrer généreusement aux États-Unis et à la Chine nos précieuses informations. Il donne d’ores et déjà des recettes pour contourner la future loi. Comme le fameux VPN, qui permet de faire croire qu’on surfe depuis un autre pays.

Le parlement et le Parti pirate posent de bonnes questions. Mais ils passent à côté de l’essentiel. À croire que nos élus fédéraux ne comprennent toujours rien au numérique et que les pirates ont trop le nez dans le guidon des datas. Le vrai débat est plus profond que leurs considérations.

Aujourd’hui, internet remet en question de manière brutale l’ensemble de l’éducation de nos enfants. À l’heure où l’intelligence artificielle ChatGPT peut fournir une dissertation à un étudiant en moins de deux minutes – et ce n’est qu’un début –, il semble urgent de responsabiliser nos enfants face au numérique. Il serait dangereux de se décharger de notre rôle de parents sur les GAFAM. Eux et nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs. Netflix ou TikTok n’éduqueront jamais nos enfants.



