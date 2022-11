La Coupe du monde en Suisse – Ce n’est pas encore l’ébullition dans les rares fan zones romandes Malgré les polémiques et les interdictions dans de nombreux cantons, quelques écrans géants sont disséminés en Romandie. Ici, l’atmosphère est à la fois calme et intrigante. Sylvain Bolt

Jeudi, le but d’Embolo a un peu réchauffé le CERM de Martigny, qui est resté calme malgré environ 300 spectateurs. D’autres fans zones romandes tentent de motiver le public avec des concerts, des danses brésiliennes ou des fondues chinoises à gogo. DARRIN VANSELOW

Nous sommes à 5000 kilomètres de Doha. Toutes les villes de Romandie sont privées de fan zones… Toutes? non! Quelques irréductibles passionnés de football ont résisté à la pression. Et la vie n’est pas facile pour ces espaces dédiés aux fans de foot, qui se comptent sur les doigts d’une main en Suisse romande. À Delémont, par exemple, Edi Hirt déplorait cette semaine trois bâches vandalisées devant la Halle des expositions qui peut accueillir environ 1000 personnes. «J’irai jusqu’au bout, persiste l’organisateur jurassien. J’ai commencé à préparer cet événement en février 2021, personne ne parlait de boycott, ça a commencé il y a environ un mois. Comment interdire à un gamin de 13 ans de regarder jouer Neymar?»



La fan zone de la cité universitaire de Neuchâtel a aussi été maintenue, alors que la Municipalité a renoncé à un tel dispositif pour sa population. «Heureusement, j’ai fait ma demande il y a plus d’un an, souligne son organisateur, Elian Bacouet. Vu le contexte, je n’aurais eu aucune chance si je l’avais faite cet automne.» Du côté d’Yverdon, Jean-Christophe Gostanian insiste sur l’appellation «Fan de Foot» plutôt que celle de fan zone pour son lieu de partage organisé dans un restaurant au cœur du parc technologique. «Nous voulons inviter les amoureux de football mais nous ne cautionnons pas le contexte de cette Coupe du monde au Qatar, précise l’organisateur. Nous n’avons pas reçu de pression ni d’insultes, mais avons beaucoup réfléchi avant de lancer cette initiative qui ne dépend d’aucuns fonds publics.»