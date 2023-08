Un été au zénith – «Ce n’est pas le soleil qui fait fondre les glaciers, mais nous» Au Svalbard, le réchauffement climatique est quatre fois plus rapide qu’ailleurs sur la planète. La glaciologue Heïdi Sevestre, diplômée du centre universitaire local, alerte. Laurent Antonoff

Rencontre magique avec un ours polaire au pied du Nordenskjöldbreen au Svalbard, un glacier de mer qui a reculé de 3,5 kilomètres en 100 ans. FLORIAN CELLA

L’ours polaire est là. Une femelle. «À onze heures», chuchote Iona. Elle est notre guide. L’animal se tient au pied du Nordenskjöldbreen, un glacier de mer au bout du Billefjorden. Elle nous observe comme nous l’immortalisons dans le silence de notre catamaran hybride. De son ourson, nous n’apercevrons que le bout furtif d’une queue blanche. «Vous avez de la chance. Cet été, nous n’avons pas vu d’ours pendant plus d’un mois.» Des petits icebergs heurtent notre coque dans un bruit sourd. On ne sait plus où donner de la tête: une baleine à bosse vient reprendre son souffle à tribord.

L’ours blanc est l’emblème du Svalbard. Sur l’archipel norvégien, on en compte même davantage (3000 individus) que les habitants (2600). Il est recommandé de ne pas s’éloigner des habitations sans une arme à feu, au cas où on tomberait nez à museau avec lui. Sa dernière victime était un touriste Néerlandais. C’était en 2020.

Une peau d’ours à 12 000 francs

Le roi de la banquise est aussi la tirelire du Svalbard. Il est partout. Sur les t-shirts, les mugs, les bières, les chaussettes… Un spécimen trône empaillé au milieu du tapis à bagages de l’aéroport, en guise de bienvenue. On peut aussi acheter une de ses peaux au magasin du coin. C’est 12 000 francs suisses. La vendeuse assure en vendre trois par année. «Elles viennent d’Alaska. Il y a une liste d’attente. Je vous inscris, mais c’est sans garantie», nous prévient-elle.

Des graines à l’abri du soleil L’entrée futuriste de la banque mondiale des semences à Longyearbyen, véritable coffre-fort glacé pour des millions de graines. FLORIAN CELLA Le sous-sol du Svalbard renferme un trésor pour l’humanité: la réserve mondiale de semences, construite en 2008 dans le flanc d’une montagne de grès, juste au-dessus de l’aéroport de Longyearbyen. Plus d’un million d’échantillons de cultures vivrières y sont entreposés à l’abri des catastrophes naturelles ou des guerres. Le permafrost - le sol gelé en permanence depuis des milliers d’années - assure une température constante de moins 4 degrés, température encore abaissée à moins 18 degrés dans les trois chambres de conservation à l’aide d’un système alimenté… au charbon local. «Cette chambre forte offre une assurance contre la perte progressive et catastrophique de la diversité des cultures, conservées dans les banques de gènes traditionnelles du monde entier. Elle offre une protection à long terme à l’une des ressources naturelles les plus importantes de la planète», explique Beate Schierscher-Viret. Elle est responsable de la banque de semences d’Agroscope, à Changins. À ce jour, elle a expédié 11 321 échantillons de 74 espèces botaniques (blé, orge, épeautre, maïs, avoine, plantes potagères, plantes médicinales et plantes industrielles) au Svalbard. Le dernier envoi de mille nouvelles semences date de l’été 2022. Il y avait des graines de pavot, de blé, d’orge, de seigle, d’épeautre mais aussi 38 espèces différentes de légumes (fenouil, salade, carotte…). Creusée à 120 mètres sous la surface, la banque de graines dispose d’un volume de stockage de 1500 m3, ce qui correspond à une quantité de 4,5 millions de semences, soit 2,25 milliards de graines individuelles. Une banque choisie car on la pensait à l’abri du réchauffement climatique. À tort. La hausse des températures a ainsi provoqué une fonte du permafrost naturel en 2016, engendrant des inondations dans la galerie d’entrée. Les chambres froides n’avaient heureusement pas été touchées. Les interventions humaines y sont désormais strictement limitées. L’autre «trésor» sous la terre du Svalbard, lui aussi à l’abri de la lumière, c’est la cave à vin du restaurant gastronomique Huset (la maison, en norvégien), l’une des plus importantes de Scandinavie avec près de 15 000 bouteilles et plus de 1000 références. Mais pas une seule pour la Suisse. Le magazine «Wine Spectator», l’équivalent pour les vins du Guide Michelin pour les plats, a décerné un Best Award of Excellence à cette cave d’exception, la plus au nord de la planète.



Poursuivre l’ours polaire, le nourrir ou le déranger est aujourd’hui considéré comme un acte criminel. Il n’y a donc pas de "safari à l’ours polaire" au Svalbard, mais toutes les agences vendent leurs excursions avec la promesse d’en apercevoir un.

1 / 11 L’ours polaire est la star du Svalbard. Il est d’ailleurs plus nombreux (3000 individus) que les habitants (2600). FLORIAN CELLA

Alors les touristes se pressent dans la capitale Longyearbyen, point de départ pour les grands frissons du nord qui passent aussi par l’assiette, entre steaks de phoque et carpaccio de baleine. Ils arrivent par avions, par bateaux de croisière qui les débarquent pour quelques heures, moteurs allumés. À titre d’exemple, le MSC Preziosa - parti de Hambourg - y fait escale pendant quatorze heures ce samedi 12 août. Sa capacité: 4000 passagers.

Le tourisme d’extinction

C’est ce que les défenseurs de l’environnement appellent «le tourisme d’extinction», ou «le tourisme de la dernière chance». La dernière chance d’apercevoir un ours blanc, de voir des glaciers, de croiser des baleines bleues. Car le temps est compté: au Svalbard, le réchauffement climatique est quatre fois plus rapide qu’ailleurs. Lors de notre séjour, le mercure est monté à 13°, soit 7° de plus que pour un été normal. Le triste record date de juillet 2020: 21,7°.

1 / 8 Un ours empaillé accueille les voyageurs à leur descente d’avion à Longyearbyen. FLORIAN CELLA

«C’est un peu le monde de Narnia ici, ce que la nature a de plus pur et de plus puissant à offrir sur la planète. Je comprends que les gens en rêvent, mais il ne faut pas que tout le monde vienne ici non plus. Cet endroit ne supporte plus la moindre pollution», alerte Heïdi Sevestre. Glaciologue et diplômée du centre universitaire du Svalbard, cette native d’Annecy est experte auprès des organisations internationales sur le réchauffement climatique en Arctique. Une pointure à tout juste 35 ans, auteure de Sentinelle du climat (Éditions Harper Collins, 2023). Elle habite Longyearbyen depuis 2011.

Fermeture de l’usine à charbon

À l’Office du tourisme, on assure maîtriser la situation. «On ne veut pas davantage de touristes. Nos infrastructures ne le permettent pas», déclare Håkon Daae Brensholm. À Longyearbyen, il n’y a en effet que six hôtels et trois guest-houses. Un camping aussi, pour les plus téméraires. Les autorités se disent également sensibles à l’environnement. Elles ont décidé de fermer l’usine à charbon qui alimente la ville en énergie, fin 2023, et de la remplacer par des moteurs à diesel qui rejetteront moitié moins de CO 2 dans l’atmosphère. «Ce n’est pas encore l’idéal, mais ce sera déjà mieux», consent Arthur Garreau, spécialiste des énergies renouvelables en Arctique, à l’Université du Svalbard.

La glaciologue Heïdi Sevestre, native d’Annecy, habite au Svalbard depuis 2011. CHARLIE PERERA

Sauf que la banquise d’été diminue déjà, inexorablement. «On ne pourra plus la sauver. Sa fin est programmée en 2030. Elle est pourtant indispensable: elle renvoie les rayons du soleil et joue son rôle de climatisation. Sans elle, le sol et l’air se réchauffent. Ici, c’est déjà notre futur climatique à tous», explique la glaciologue.

«Il est encore temps d’agir, notamment par l’éducation des plus jeunes.» Heïdi Sevestre, glaciologue

Le Svalbard est recouvert à 60% de glace. En moins de vingt ans, la région en a perdu 1,6 million de km2. Heïdi Sevestre: «À la fin du siècle, la moitié aura encore disparu. Ce sont surtout les glaciers de vallée, comme on en voit tout autour de Longyearbyen, qui fondent le plus vite.» Le glacier de «notre» ours polaire a quant à lui reculé de 3,5 kilomètres en cent ans.

Et le rôle du soleil dans tout ça? «Il n’en a aucun. C’est la combustion d’énergies fossiles qui fait augmenter les gaz à effet de serre, qui élève les températures et qui fait disparaître les miroirs naturels tels que la banquise. C’est nous», assure la glaciologue. Elle porte néanmoins un message d’espoir: «Il est encore temps d’agir, notamment par l’éducation des plus jeunes», avec les outils de sa génération - les réseaux sociaux.

Tom Cruise dans les glaces

Ainsi, chaque fois qu’une célébrité débarque au Svalbard, Heïdi Sevestre la harponne et la sensibilise au réchauffement climatique, en espérant toucher indirectement ses millions de followers à travers le monde. La dernière en date: Tom Cruise, venu en mars tourner la seconde partie de «Mission Impossible – Dead Reckoning». Les autorités lui ont interdit une trentaine de vols en hélicoptère, afin de protéger la faune. «J’en ai profité pour l’amener dans une grotte au cœur d’un glacier magnifique. Je reste convaincue qu’avant de s’engager pour l’environnement, il faut obligatoirement en tomber amoureux.» Sauver le Svalbard: une mission encore possible pour la glaciologue.

La glaciologue Heïdi Sevestre a profité de la présence de Tom Cruise, au printemps dernier au Svalbard pour tourner un nouvel épisode de Mission Impossible, pour l’emmener dans une grotte de glace. DR

