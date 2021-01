On ne peut s’empêcher d’y voir un projet un peu fou: construire un gratte-ciel de 85 mètres, qui plus est dans une agglomération où les toits sont d’habitude beaucoup plus proches du sol. À Malley, la perspective de voir fleurir non pas une mais cinq tours a donné des sueurs froides aux riverains, non sans raison, justifiant une levée de boucliers maintenant apaisée. L’épreuve du référendum antitour est passée. Les oppositions aux mises à l’enquête se sont effilochées. Place aux projets architecturaux et aux ambitieux concepts d’habitation, de travail et de divertissement. Pour attirer des locataires et des usagers dans ces petites villes verticales, l’opération séduction des maîtres d’ouvrage est lancée.

À Malley-Gare, au sud des rails, les CFF promettent une architecture rappelant le passé industriel. Il y aura des parcs, une place du marché et de grandes terrasses aménagées en jardins. À Malley-Phare, projet qui se greffera sur le centre commercial Malley Lumières, la SUVA annonce la première tour romande dotée d’une structure en bois. Pour les locataires, il y aura un jardin urbain, des espaces de coworking et même la possibilité de louer des chambres d’amis.

Avec sa «Tilia Tower», c’est désormais au groupe Realstone de proposer plus qu’un gratte-ciel, quitte à pousser la réflexion très loin. Les bureaux tels qu’on les connaît, c’est du passé: place aux espaces de coworking et de «comaking». Des appartements classiques, il y en aura, mais le «coliving» s’invitera aussi dans les 27 étages, avec des espaces communs, des services à la carte et des logements conçus pour les colocations. Le propriétaire y mettra même du sien pour stimuler le vivre-ensemble! Les nouveaux bâtisseurs l’ont bien compris, au XXIe siècle, ce n’est pas tout de construire une tour. Mais gare aux miroirs aux alouettes.