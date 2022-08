Tribunal du Nord vaudois – «Ce n’était pas une overdose, mais un manque d’attention» Le Parquet accuse une toxicomane d’homicide par négligence pour avoir recueilli, approvisionné et laissé mourir une compagne de défonce, après plus de trente heures d’inconscience. Flavienne Wahli Di Matteo

C’est un cocktail de drogues et de médicaments qui a provoqué le décès d’une mère de famille toxicodépendante. GETTY IMAGES/ISTOCK PHOTOS

C’est une tragédie au carrefour de deux errances, deux mères toxicodépendantes dont les destins se nouent une nuit de mars 2019, place du Tunnel à Lausanne. L’une est descendue du Sentier avec un ami pour se procurer de la cocaïne. L’autre vit en foyer non loin de là et accoste les voitures en quête d’une dose ou peut-être de gens avec qui «faire la fête». La première propose à la seconde son toit et un peu de came si affinités.