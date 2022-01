L’EHL rebaptisée – «Ce nouveau nom reflète notre dimension internationale» L’École hôtelière de Lausanne change de nom et devient l’EHL Hospitality Business School. Trois questions à sa doyenne et directrice générale, Inès Blal. Catherine Cochard

Inès Blal, doyenne exécutive et directrice générale de l’institution, qui se dénomme à présent EHL Hospitality Business School. DR

L’institution lausannoise a annoncé ce mercredi et à l’occasion de ses 128 ans qu’elle s’appelait à présent l’EHL Hospitality Business School. Un anglicisme plus en phase avec les perspectives de carrières offertes par l’institution et son orientation internationale, selon sa doyenne et directrice générale Inès Blal.

Pourquoi changer de nom maintenant et comment la nouvelle appellation a-t-elle été choisie? Il s'agit pour nous de mieux refléter l'évolution de notre institution afin de mieux traduire ce que nous sommes aujourd'hui. Au sein de notre école – dotée de trois campus à Lausanne, Passugg (Grisons) et Singapour – plus de 120 nationalités sont représentées, parmi les étudiants et plus de 30 parmi les enseignants et employés. Ce nouveau nom nous permet de mieux rendre compte de notre dimension internationale, tout en réaffirmant notre statut académique. En effet, si notre mission est de servir l'industrie hôtelière, notre niveau d'études correspond à celui d'une haute école de commerce et de gestion, avec des programmes allant du niveau bachelor aux masters, en passant aussi par les formations pour les cadres. C'est du reste les employeurs qui nous le confirment régulièrement: plus de 50% de nos alumni sont recrutés pour leurs compétences managériales mais par des employeurs hors du secteur hôtelier.

Est-ce une manière de prendre un peu de distance vis-à-vis de l’hôtellerie et de renforcer l’aspect managérial des formations de l’école? Absolument pas. Nous en restons très fiers et y sommes particulièrement attachés, car c’est aussi ce qui fait notre différence par rapport aux hautes écoles de commerce. C’est notre savoir-faire hôtelier et nos compétences en matière de services et d’accueil qui sont reconnues et recherchées par des industries diverses, qu’il s’agisse de la banque, de l’immobilier ou encore du luxe.

Ce nouveau nom est-il le signe d’un changement culturel plus profond, en cours à l’EHL Hospitality Business School? Non, simplement une manifestation parmi d’autres d’une institution en mouvement, qui se développe dans la continuité et avec son temps, mais qui se doit de communiquer au mieux autour de ses différentes évolutions.

