Lutte contre le Covid-19 – Ces habitués des cafés rassurés par le pass sanitaire Devoir présenter un certificat Covid pour accéder à l’intérieur des bistrots ne déplaît pas à tout le monde. Catherine Cochard

Au Café du Grütli à Lausanne, Richard présente volontiers son QR code. Chantal Dervey

Depuis que le pass sanitaire est entré en vigueur, le sésame a essuyé de multiples critiques et fait couler beaucoup d’encre. Mais on n’a peu, voire pas, entendu les voix de celles et ceux que la mesure rassure, en permettant de vérifier que les personnes qui fréquentent les mêmes espaces fermés qu’eux sont immunisés ou négatifs.

«Pendant longtemps bon nombre de nos habitués les plus âgés ne venaient plus, et on commence enfin à les revoir», confirme Willi Prutsch, le patron du Café du Grütli à Lausanne, même s’il constate une baisse générale de fréquentation.