Bourdonnette, Praz-Séchaud, Bossons, Ancien-Stand, Valmont… Voilà des quartiers lausannois qui n’ont pas vraiment l’habitude qu’on les honore. Pourtant, c’est bien eux, avec d’autres plus évidents, qu’une commission cantonale d’experts en architecture propose de protéger. Ces réalisations des années 1960-70, construites pour loger vite et beaucoup, auraient des qualités. Une valeur historique. Une esthétique à préserver.

Ainsi, le patrimoine n’est-il plus réservé à la Belle-Époque, au monumental, à l’extraordinaire. Il concerne aussi un habitat si anodin qu’on ne le voit plus. Et des merveilles s’y nichent. Dans le détail, d’abord. Des balcons, des bords de fenêtre, des places de jeux qui, à chaque couche de rénovation imprudente, risquent d’être dégradés. Dans l’ensemble ensuite. À bien les regarder, ces quartiers sont bien plus que des cages à lapins. Ils façonnent le paysage, ils organisent la vie locale. Ils n’ont souvent pas grand-chose à envier aux buildings des années 2000.

«En matière de patrimoine, on n’est jamais trop prudent»

Alors bien sûr, la ville doit bouger, rénover et évoluer. Elle doit pouvoir s’autoriser à faire table rase, parfois, notamment pour densifier. En la matière, il y a avant tout du vide qu’on peut remplir. Et quand il s’agit de venir insérer du neuf dans le déjà construit, considérer la balafre que cela pourrait faire à l’ensemble est nécessaire. Même si cela coûte plus cher.

Les autorités lausannoises l’ont compris depuis quelques années mais des massacres ont bel et bien eu lieu. Certains petits et grands propriétaires ont en revanche du mal à chouchouter leurs immeubles. Alors qu’ils ont peut-être dans leurs mains des pépites de demain. Les experts en architecture, en distinguant ces quartiers «dignes d’intérêt national ou régional», offrent un sursis vital à un bâti qui a besoin qu’on lui donne un peu de temps pour devenir une évidence. En matière de patrimoine, on n’est jamais trop prudent.