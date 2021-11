Votations fédérales – Ce que change le oui à la loi Covid La politique sanitaire du Conseil fédéral est validée dans les urnes pour la deuxième fois. La suite reste suspendue au variant Omicron, notamment. Lise Bailat , Berne

Le conseiller fédéral Alain Berset et la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter ont commenté les résultats du vote, dimanche en début de soirée Photo KEYSTONE/Peter Klaunzer

Très audible, omniprésente, la campagne du non à la loi Covid-19 aura finalement manqué sa cible: 62% des votantes et votants ont approuvé la loi dimanche. La mobilisation atteint 65%, soit le quatrième plus haut taux de participation depuis l’introduction du suffrage féminin en 1971.