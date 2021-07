Politique communale - «Ce que j’ai enduré à l’époque comme municipale, c’était du mobbing»

C’est ce qui s’appelle un retour en fanfare. Entrée en politique à Sainte-Croix en janvier 1998 comme conseillère communale, Luzia Bernshaus avait démissionné moins de trois ans plus tard, «victime de mobbing» alors qu’elle était municipale (la première dans l’histoire du village)… depuis onze mois.

Vingt ans plus tard, elle revient à l’organe délibérant, sous la bannière PLR, qu’elle présidera avant même d’y avoir siégé. À sa grande surprise. Interview.

Luzia Bernshaus, vous allez retrouver le petit monde politique de Sainte-Croix vingt ans et demi après en avoir claqué la porte. C’est plutôt étonnant, non?

On peut dire ça. Pour ma part, j’ai été surprise qu’on vienne frapper à ma porte après tout ce temps et alors que j’ai 72 ans. Même si je me suis toujours intéressée à ce qui se passait au Conseil communal ou à la Municipalité, je me trouvais quand même trop âgée. Quand j’ai vu que nous présentions 31 candidats pour défendre nos 17 sièges, j’ai pensé que c’était cuit. Mon élection m’a d’autant plus surprise que les votants ont beaucoup misé sur des jeunes, ce qui a coûté leur place à certains «pontes». Je pense qu’avoir été commerçante à Sainte-Croix pendant trente-sept ans a pesé dans la balance.