Demeter, vous connaissez? Le nom vient de la déesse grecque des moissons. C’est le principal label des produits cultivés en biodynamie. Ce type d’agriculture, pratiqué par plus de 400 exploitations en Suisse sur 7300 hectares et 1740 en Allemagne, couvrant 84’000 ha, n’a pas bonne presse en ce moment, en raison de son côté ésotérique. Des préparations à base de silice ou de bouse de vache sont utilisées pour «dynamiser» les végétaux grâce aux «forces cosmiques», après avoir été enterrées dans des cornes de ruminants. Il faut voir cela un peu comme de l’homéopathie pour les plantes. Les rythmes astraux sont également censés être pris en compte.

Les principes clés de la biodynamie reposent sur huit conférences données en juin 1924 par Rudolf Steiner à des propriétaires et exploitants agricoles dans une ferme de Kobierzyce, dans la Pologne actuelle. Le fondateur de l’anthroposophie avait été convié comme orateur dans un contexte de bouleversements engendrés par la mécanisation ou l’arrivée des engrais chimiques.

«J’ai vu une patronne se réjouir de la mort naturelle d’un de ses moutons peu avant son départ pour l’abattoir, car cela évitait du stress à son protégé. Tant pis pour la viande.»

Les détracteurs de la méthode Steiner, extrêmement virulents sur les réseaux sociaux, la disqualifient au motif qu’il s’agit d’une «pseudoscience». Le conseiller national PLR Philippe Nantermod, jamais avare de critiques envers ce qui touche à l’écologie, s’est fendu d’un tweet étrillant un «mouvement sectaire».

Il se trouve que j’ai bêché pendant un an et demi dans une petite ferme en biodynamie, d’abord comme bénévole, puis comme employé, plusieurs matinées par semaine. J’ai même vécu sur place un automne. En bon «bobo lausannois», je n’achète quasi que des fruits et légumes bios et locaux et je voulais savoir ce que leur production impliquait. Avant de commencer, je ne savais pas ce qu’était la biodynamie, ni qu’il existait une distinction avec le bio.

Qu’ai-je vu? J’ai vu une patronne commencer le travail chaque matin avant le lever du soleil et le terminer après son coucher. Je l’ai vue se réjouir de la mort naturelle d’un de ses moutons peu avant son départ pour l’abattoir, car cela évitait du stress à son protégé. Tant pis pour la viande. J’ai vu des vaches avec des cornes et des veaux tétant leur mère en plein champ. J’ai vu un souci pour les bêtes qui s’étendait jusqu’aux doryphores ravageurs de patates, qu’on ne pouvait écraser sans s’excuser.

J’ai vu des collègues mouiller leurs casquettes en été pour désherber les planches d’endives et friser les engelures en hiver pour remplir des caisses de poireaux. J’ai vu, quelques fois, de la silice pulvérisée sur des lignes d’ail ou d’oignons. Enfin, j’ai vu que les prévisions météo étaient finalement davantage scrutées que les mouvements des planètes. J’ai vu une ferme heureuse, saine et durable.

Du respect et des efforts

On peut résumer la biodynamie aux croyances sur lesquelles elle s’appuie en partie et la dénigrer pour cela. Mais c’est oublier que c’est avant tout une agriculture respectueuse du vivant, qui nécessite beaucoup d’efforts. Les directives concernant les produits phytosanitaires et le bien-être animal sont plus strictes que celles de Bio Suisse. Les exploitations jouissent d’un haut degré d’autonomie, par l’association du maraîchage et de l’élevage. Avec le fumier produit par les animaux, pas besoin d’engrais de Russie.

C’est oublier aussi que l’humain est façonné par les croyances. Même Monsieur Nantermod, avec sa foi libérale, croit. L’Homo œconomicus rationnel n’existe pas. Tant mieux, sinon la vie n’aurait aucun intérêt. Et si la biodynamie est une secte, il faut en dire autant du christianisme, de l’islam ou du judaïsme, avec leurs lieux de culte et leurs maîtres à penser.

