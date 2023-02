Un an de conflit en Ukraine – Ce que la guerre leur a fait perdre depuis le 24 février 2022 Le conflit déclenché par la Russie il y a un an leur a pris un être cher, un pan de leur culture ou leur entreprise. Trois Ukrainiens racontent la perte et la difficile reconstruction. Malika Nedir

Valeryia et son chien Odin. Elle l’a adopté un mois après la mort de son fiancé, mais «c’est notre chien à tous les deux», dit-elle. PIERRE ALONSO

Depuis 2014, et surtout depuis le 24 février 2022, avec une intensité mille fois décuplée, les armes parlent en Ukraine. Des missiles russes s’abattent sur les villes, des chars s’affrontent dans des campagnes désolées, des obus s’écrasent sur des tranchées. Leurs déflagrations ébranlent le pays bien au-delà des 1500 kilomètres de la ligne de front. Depuis un an, l’Ukraine tout entière est agressée par la Russie de Vladimir Poutine. Le conflit a coûté la vie à plusieurs dizaines de milliers de civils, à bien plus de militaires ukrainiens, et encore davantage de soldats russes.