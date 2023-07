Dégâts dus aux intempéries – Ce que la Suisse doit changer face aux éléments Que ce soit dans les constructions, les assurances ou l’agriculture, on tente de gérer les risques liés aux orages et au réchauffement. Tour d’horizon. Caroline Zuercher

La Chaux-de-Fonds mardi, au lendemain du passage de la violente tempête. KEYSTONE