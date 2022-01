Les mesures contre Omicron – Ce que le Conseil fédéral a adopté et ce qu’il a écarté Le gouvernement a tranché sur le télétravail, le certificat Covid, les tests et le port du masque. Pas question d’«emmerder» les non-vaccinés. Arthur Grosjean - Berne

Contrairement au président français Emmanuel Macron, Alain Berset dit n’avoir jamais eu la moindre intention «d’emmerder» les non-vaccinés. (KEYSTONE/Peter Schneider) keystone-sda.ch

Les contaminations atteignent un niveau record (38’000 en un jour ce mercredi) mais le Conseil fédéral reste totalement zen. «Le nombre d’infections, ce n’est pas l’élément central dans cette 5e vague, lâche le ministre de la Santé Alain Berset. Ce que nous regardons particulièrement, ce sont les chiffres des hospitalisations. Et pour l’instant ils sont en baisse. Il y a 247 patients Covid aux soins intensifs, alors qu’ils étaient 325 fin décembre.»

Le Conseil fédéral ne s’aventure cependant pas à dire que le plus dur est passé. Il se montre optimiste mais juge la situation encore trop instable. Voilà pourquoi il prolonge les restrictions mises en place en décembre notamment sur la 2G et 2G+ jusqu’en mars, et maintient le télétravail obligatoire et les quarantaines jusqu’à fin février. Il promet cependant d’avancer fissa ces échéances si la situation s’améliore. Un point de situation aura lieu le 2 février.