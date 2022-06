En recevant la province de Bessarabie en 1812, le tsar de Russie Alexandre Ier fait appel aux Vaudois pour coloniser la région. Sous la conduite de Louis-Vincent Tardent (1787-1836), 27 membres de familles vigneronnes de Chexbres et de Rivaz gagnent en 1822 les bords de la mer Noire, à l’embouchure du Dniepr; ils fondent une colonie du nom de Chabag, à 70 kilomètres au sud-ouest d’Odessa, où la Suisse a une ambassade depuis 1820. Des Neuchâtelois et des Bâlois les rejoindront.

D’autres Confédérés les avaient précédés près d’Odessa et en Crimée. La démographie et la pauvreté de l’époque expliquent cette émigration massive.

«L’attractivité et les enjeux géopolitiques de ce territoire se mesurent par le nombre de populations qui se côtoient.»

La guerre en Ukraine a contrarié la commémoration du bicentenaire de l’événement. L’aventure de Chabag couvre cinq générations et reflète les vicissitudes de cette terre généreuse, successivement dominée par la Russie tsariste (fin du XVIIIe siècle-1917), la Roumanie (1918-1939), et la Russie communiste (1940-1991). Depuis le 24 août 1991, l’Ukraine s’est émancipée de son grand voisin. L’attractivité et les enjeux géopolitiques de ce territoire se mesurent par le nombre de populations qui se côtoient, de différentes origines, tantôt amies, souvent ennemies. Les noms des localités ont évolué en conséquence. Chabag est devenu Chabo.

Le livre mémorial d’Elena Simonato, professeure à l’Université de Lausanne, «Une cinquième Suisse au bord de la mer Noire. Nouvelle histoire documentée de la colonie suisse de Chabag (1822-1944)» (Schwabe Verlag, 2021), se singularise des publications antérieures. Il recourt à des sources d’archives inédites, s’intéresse aux pratiques et influences langagières avec les autochtones comme à l’intérieur de la communauté et confirme l’attachement à la terre natale.

L’aventure des Chabiens détaillée

Les témoignages des derniers descendants complètent les écrits contemporains, dont celui de l’emblématique pasteur François-Louis Bugnion (1822-1880). L’aventure des Chabiens est détaillée dans ses phases difficiles (les débuts), de pleine croissance entre 1860 et 1914, et de déclin progressif dès la Première Guerre mondiale qui s’achève brutalement avec le retour des Russes en 1940, à un moment où Chabag compte 900 habitants: départ précipité des uns, déportation d’autres ou encore mariages forcés. La culture du vin a été laissée en héritage.

Le récit rejoint la grande histoire traversée par les conflits, les exodes et les hécatombes. Y faire référence ici, c’est l’inscrire dans la Semaine internationale des archives du 6 au 11 juin, à laquelle l’Association des archivistes suisses, partant les archivistes vaudois s’associent, d’autant qu’elle fête, cette année, le centenaire de son existence. Le thème «NousSommesLesArchives» a une résonance particulière à une époque où les lieux de mémoire de l’Ukraine sont rasés. Si l’épilogue de Chabag est connu, celui de l’actuel conflit ukrainien reste incertain. La vérité ne viendra pas des armes, mais bien des archives qui auront été constituées et préservées.

Gilbert Coutaz Directeur honoraire des Archives cantonales vaudoises

