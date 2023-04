La Lex Weber a fait son œuvre – Ce que révèlent les chiffres vaudois des résidences secondaires Le nombre de lits froids reste stable selon les chiffres, plus exhaustifs que jamais, publiés par la Confédération. Gryon reste la championne en la matière. Vincent Maendly

La Commune de Gryon est la championne vaudoise des résidences secondaires, avec un taux qui dépasse les 70% de lits froids. VANESSA CARDOSO

Le nombre de résidences secondaires en Suisse «reste stable», selon le dernier recensement de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), annoncé fin mars. Et le constat reste valable si on zoome sur le canton de Vaud. Environ 15% de son parc immobilier n’est pas utilisé comme lieu de vie principal, un chiffre qui n’évolue guère plus depuis plusieurs années. À Lausanne, un logement sur dix environ est une résidence secondaire. Comme il y a cinq ans, seules vingt communes en dénombrent plus de 20% sur leur territoire – c’est le seuil qui active les restrictions de la Lex Weber, adoptée par le peuple suisse en 2012.