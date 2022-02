ZAD du Mormont: vers un appel – «Ce qui compte, c’est que le droit s’applique» Les premiers zadistes du Mormont, en bonne partie acquittés lundi dernier par le Tribunal de Nyon, ne sont pas encore fixés sur leur sort. Le procureur Eric Cottier envisage un appel. Erwan Le Bec

Eric Cottier, procureur général du Canton de Vaud, a déposé une annonce d’appel après l’acquittement des premiers zadistes du Mormont. Il dispose de vingt jours pour confirmer s’il porte certains dossiers en seconde instance. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Après la colline du Mormont, la prairie de l’Hermitage? Une semaine après les verdicts du Tribunal de Nyon, qui avait en bonne partie acquittée les anciens militants de la première «zone à défendre de Suisse», le Ministère public central vient de déposer une annonce d’appel. Elle pourrait, dans les vingt jours, déboucher sur un appel définitif.

Abo Acquittement des zadistes La présidente du PS et le procureur général s’affrontent «Nous allons examiner les considérants détaillés du tribunal et voir s’il est nécessaire d’aller plus loin. S’il est logique et légitime que certains chefs d’accusation tombent, comme celui de violation de domicile, pour d’autres, il y a lieu de faire un examen sur le fond», précise Eric Cottier, confirmant une information de la RTS.

Premiers dossiers

Pour rappel, le Tribunal d’arrondissement de Nyon avait largement nuancé les ordonnances pénales portées à l’encontre des premiers militants à passer devant la justice. Ils avaient été acquittés de la plupart des chefs d’inculpation, et s’en étaient tirés avec des peines légères avec sursis, avec toutefois souvent les frais de justice. Un premier recours de la part d’une des activistes acquittés est par ailleurs en cours.

Refusant d’y voir un désaveu, Eric Cottier dit s’intéresser à deux éléments en priorité. Le cas du jeune Jurassien suspecté d’avoir participé au caillassage des policiers à la ZAD, acquitté en raison de son alibi. Et surtout la validité des oppositions: le Tribunal de première instance a accepté le fait que des zadistes inconnus ou qui ont révélé leur identité sur le tard puissent faire recours, ce que le Ministère public contestait, dans une argumentation qui avait été en bonne partie suivie par la Cour.

Les premiers zadistes à passer en justice avaient été en bonne partie acquittés lundi 24 janvier par le Tribunal d’arrondissement de Nyon. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

«Je n’ai rien contre eux et je ne tiens pas, comme cela a été dit, à les mettre en prison, reprend le magistrat. Je ne tiens pas non plus à amener 50 zadistes devant le Tribunal fédéral. Ils peuvent très bien être acquittés ou voir leur peine convertie, par exemple en travaux d’intérêt général. Ce qui compte, c’est que le droit s’applique.»

Une allusion à un des acquittements, pour lequel le juge avait reconnu «le caractère exceptionnel» de l’affaire.

Sept personnes, considérées par le Parquet comme des anciens participants à la défense du Mormont en mars dernier, sont concernées. Et c’est l’autre enjeu d’un potentiel appel: des dizaines (le nombre exact est inconnu) d’autres activistes opposés à la carrière d’Holcim sont encore passibles de poursuites devant la justice. Au lendemain des verdicts de Nyon, Ensemble à Gauche avait déjà demandé l’abandon des poursuites. Les avocats des zadistes vont dans le même sens, parlant «d’une politique d’intimidation» et de potentiels «prisonniers politiques».

Le sort des prochains zadistes va-t-il être suspendu en attendant un verdict fédéral? «Les procédures suivent leur cours», répond sobrement le Parquet, qui précise avoir déjà modifié des ordonnances pénales quand il le pouvait, à savoir face à des justiciables identifiés autrement que par leurs empreintes digitales et un dossier d’inconnu.

Pour rappel, Eric Cottier avait créé la surprise en faisant appel lors de l’acquittement des joueurs de tennis du Credit Suisse en 2020. Il avait obtenu leur condamnation en deuxième instance.

