Moral de la population – Ce qui préoccupe le plus les Suisses, c’est l’argent Primes maladie, inflation, retraite: un sondage publié ce mardi souligne que les questions financières l’emportent sur les enjeux climatiques. Etonam Ahianyo

Selon l’étude, les cinq premières préoccupations des Helvètes sont toutes de nature financière.

KEYSTONE/Christian Beutler

Dans ces périodes de turbulences marquées par l’ère post-Covid, la guerre en Ukraine et ses corollaires, les Suissesses et les Suisses se soucient en premier lieu et de façon presque unanime d’une chose: leur porte-monnaie.



Une étude publiée ce mardi par les cabinets Frank Bodin, deeptrue, PRfact et furrerhugi lève un coin de voile sur cette réalité. Intitulée «Problem Indicator Switzerland 2023», elle mentionne que les cinq premières préoccupations des Helvètes sont toutes de nature financière.



Dans l’ordre, la population se soucie le plus de l’augmentation des primes d’assurance maladie, de la hausse des prix de l’énergie, de la prévoyance vieillesse, de l’inflation et de la hausse des loyers. La protection de l’environnement et le changement climatique ainsi que la sécurité de l’approvisionnement énergétique n’arrivent qu’en 6e et 7e positions.