À la maison, mon fils utilise la tablette familiale et joue principalement à des jeux gratuits. Il me demande régulièrement de pouvoir acheter quelque chose au sein de ces applications, comme des améliorations pour leurs personnages ou des facilités pour passer des niveaux. Jusqu’à maintenant, j’ai refusé. Alors, lorsqu’un ami lui a offert une carte prépayée, qui permet d’alimenter son compte sur Apple Store, j’ai trouvé que c’était une bonne option qu’il gérerait de manière autonome. Sauf que la carte, d’une valeur de 50 francs, s’avère inutilisable tant que des informations de carte de crédit n’ont pas été enregistrées. Malgré la durée de mon échange avec le service clients d’Apple, je n’ai pas pu contourner cette contrainte. «Au cas où votre fils dépasse les 50 francs d’achat, cela passe sur votre carte, vous comprenez?» Oui, je vois bien, mais c’est justement ce que je voulais éviter.

«Notre présence en ligne est une expérience biaisée, qui s’effectue au détriment de notre libre arbitre»

L’histoire tient bien évidemment de l’anecdote. Mais au-delà de la chicanerie familiale, elle est révélatrice de ce qui se passe en ligne, ce monde où les consommateurs sont soumis à diverses techniques destinées à les faire agir d’une manière précise. Or face à ce phénomène, ils sont mal protégés. Primo, cette application destinée aux enfants les incite à acheter des éléments au sein du jeu avec de l’argent réel. Deuzio, la consommatrice, moi en l’occurrence, tente de fixer une somme maximale de dépenses mais se retrouve à devoir donner les coordonnées de sa carte bancaire comme une forme de caution. Même s’il est possible (pour qui le sait!) d’empêcher l’utilisation de ma carte par mon fils ou de bloquer les achats en cours de jeu, je suis forcée de fournir des données.

Manipulations numériques dans le viseur

Derrière cet exemple, deux phénomènes, très présents en ligne, se superposent. D’une part, les très nombreuses techniques utilisées par les éditeurs de jeux vidéo pour encourager les pulsions d’achat par le biais de microtransactions, une option trop fréquente dans les applications destinées à un jeune public. D’autre part, la restriction des choix de l’internaute sur les plateformes, l’incitant à effectuer une action contraire à ses intérêts, mais favorable à ceux de la plateforme en question. Notre présence en ligne est une expérience biaisée, qui s’effectue au détriment de notre libre arbitre, sans que l’on en ait toujours conscience. Nos choix sont restreints et nos comportements traqués et influencés.

«Le besoin d’encadrer un certain nombre de pratiques devient impératif»

Les pratiques intrusives comme la collecte et l’exploitation des données personnelles compilées, vendues et revendues, dans le but de cibler l’internaute, se multiplient. Et c’est pareil avec les pratiques franchement manipulatoires, qui exploitent des biais cognitifs poussant à acheter, souscrire, rester connecté ou à partager plus d’informations que nécessaire. L’asymétrie numérique où certains acteurs détiennent pouvoirs et informations sur d’autres a atteint un niveau extrêmement inquiétant.

Le besoin d’encadrer un certain nombre de pratiques devient impératif. L’Europe l’a compris et s’attelle à l’implémentation du Digital Services Act. Il vise à protéger les consommateurs en ligne et à mettre au centre de la réflexion le respect du choix individuel. C’est ce qui se joue autour de la régulation des microtransactions et des pratiques déloyales de certaines plateformes (en anglais les fameux «dark patterns»). L’influence en ligne passe donc au rang de priorité de la Fédération romande des consommateurs cette année.

Sophie Michaud Gigon Afficher plus Conseillère nationale Verte (VD), secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs

