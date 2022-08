Biennale des arts visuels – «Ce qui se passe à Images Vevey est unique» La manifestation veveysane est de retour. Son directeur, Stefano Stoll, revient sur les spécificités d’un rendez-vous qui oscille avec succès entre photographie et art contemporain. Boris Senff

Stefano Stoll, directeur d'Images Vevey, cherche à convaincre le public plutôt que ses pairs. VANESSA CARDOSO

Une nouvelle édition d’Images Vevey est toujours la promesse d’un lot de surprises au gré d’invasion artistique de l’espace public. L’ouverture est prévue samedi mais la manifestation est encore dans les starting-blocks. Elle s’apprête à lancer le sprint final qui la voit installer ses œuvres les plus impressionnantes dans les trois derniers jours avant le début de festivités visuelles prévues une fois de plus sur trois semaines et intitulées «Together – La vie ensemble», pour réfléchir aux valeurs de la communauté méchamment attaquées par les années Covid.