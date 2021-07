Retour du public dans les stades – Ce qui va changer cette saison pour les fans de foot en Suisse Après un an et demi de restrictions et surtout de matches à huis clos, les spectateurs rongent leur frein. Ils ne seront pas tous logés à la même enseigne. Daniel Visentini

Les files d’attente à l’entrée des stades risquent de se multiplier avec le contrôle du certificat Covid et de l’identité de chaque spectateur. Peter Schneider/Keystone

Ça sent l’herbe fraîchement coupée, l’odeur est portée par ce vent de reprise qui souffle sur le football suisse. Le sport le plus populaire du pays a été privé pendant un an et demi, pour les raisons que l’on sait, de son cœur, de ses chœurs, mais le pouls bat toujours. Il s’accélère à une semaine des premiers matches de la saison 2021-2022.

Comment sort-on de ce temps triste, comment retrouver la lumière, le bruit, les cris, quand tout n’a été si longtemps que pénombres et murmures? Si la question vaut pour les footballeurs pros, elle tient aussi pour les fans qui seront confrontés à toutes les mesures qui accompagnent ce retour à la vie d’avant. Parce que rien ne sera comme avant.