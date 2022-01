Fiscalité vaudoise – Ce qui va changer dans votre déclaration d’impôt Le millésime 2021 offre quelques nouvelles possibilités techniques comme la déclaration en ligne pour tout le monde ou le transfert électronique des données bancaires. Renaud Bournoud

Jean-Guy Python

Le nombre de contribuables vaudois est passé de 376’045 en 2005 à 503’962 en 2021. «J’entends souvent dire que le Canton a augmenté les impôts, note le ministre de Finances, Pascal Broulis. C’est faux, le Canton encaisse plus parce que la population augmente.» Et de manière fulgurante: plus de 160’000 personnes en quinze ans. Par contre, la progression des prestations pour remplir sa déclaration d’impôt électroniquement, se fait «pas à pas», comme le dit Marinette Kellenberger, directrice générale de la fiscalité.

La déclaration en ligne

Lundi, lors de la traditionnelle conférence de presse annuelle consacrée à l’envoi des déclarations 2021, le conseiller d’État, accompagné des responsables de l’administration fiscale, a présenté quelques «avancées» techniques qui doivent faciliter la vie du contribuable vaudois. Dix-huit ans après l’introduction du logiciel VaudTax et l’envoi des 100’000 premiers CD-ROM, il est désormais possible de remplir en ligne sa déclaration et de l’envoyer avec les pièces justificatives.

Cette offre existait déjà l’an dernier, mais elle excluait les indépendants, les propriétaires d’immeubles et les détenteurs de relevés fiscaux bancaires. Bref, pas mal de monde. «Maintenant, nous avons une prestation complète», assure Marinette Kellenberger. L’installation d’un logiciel pour remplir sa déclaration d’impôt n’est donc plus requise. Le contribuable pourra s’acquitter de ses devoirs fiscaux en se connectant directement au site ww.vd.ch/vaudtax. Ce basculement sur une solution en ligne signifie, à terme, la disparation du logiciel VaudTax. Pour l’instant, il est encore disponible pour ceux qui tiennent à le télécharger. Tout comme il est encore possible de remplir sa déclaration sur papier.

La «gestion» des enfants

Le logiciel VaudTax, un peu vieux jeu, ne comprenait pas que l’on puisse avoir un enfant hors mariage. Comme l’explique plus sérieusement Marinette Kellenberger: «Il n’y a pas la possibilité de répartir le quotient pour l’enfant à charge entre les deux parents, ce n’est techniquement pas possible avec le logiciel VaudTax.» La version en ligne répare cet impair en permettant la «gestion du demi-quotient pour les enfants à charge». «On sait que c’était très attendu», admet la directrice générale de la fiscalité.

Le «eRelevé»

Le passage à la déclaration en ligne autorise également l’introduction du «eRelevé fiscal électronique». Ce terme particulier désigne la possibilité d’importer directement dans sa déclaration ses données bancaires. Cela permet «le remplissage automatique de certains formulaires liés à l’état des titres et l’état des dettes», selon le Canton. Cette prestation, développée avec les milieux bancaires, n’est pas possible avec tous les établissements. Par exemple, les personnes qui ont un compte à La Poste ne peuvent pas en bénéficier. Il faudra aussi voir si votre banque ne facture pas cette prestation.

Le «compte fiscal»

Dès aujourd’hui, il est possible d’avoir son «compte fiscal» sur le portail sécurisé de l’État de Vaud. Moyennant certains efforts. Actuellement, ce portail offre quelques prestations aux administrés, comme le remplacement du permis de conduire ou la demande d’une attestation d’exercice des droits civils, par exemple. On peut désormais consulter l’état de ses acomptes, de sa taxation, etc. par le biais de son compte fiscal. Mais avant de pouvoir accéder à ce portail sécurisé, il faut faire une demande d’identification électronique sur la plateforme www.vd.ch/se-connecter, puis prendre rendez-vous dans une préfecture pour un contrôle d’identité. Une fois la vérification faite, vous pourrez aller voir où vous en êtes dans vos acomptes.

Les chiffres Afficher plus La fiscalité n’est finalement qu’une affaire de chiffres. Les impôts rapportent 6,6 milliards à l’État, soit 60% de son budget qui vient de franchir la barre des 11 milliards. Le Canton compte plus 503’962 contribuables physiques sur plus de 800’000 habitants. Les sociétés étaient au nombre de 46’105 en 2021, alors qu’elles n’étaient que 24’468 en 1999. «C’est une croissance de quasi 100%, souligne Pascal Broulis. Cela veut dire que nous avons créé une dynamique économique très saine.» Parmi tous ces contribuables, 56’861 se sont vu adresser une sommation pour déposer leur déclaration en 2021. À 50 francs la sommation, cela fait plus de 2,84 millions d’émoluments pour les caisses de l’État. Mais la tendance est à la baisse. En 2019, 78’563 contribuables avaient reçu une sommation. Le papier perd du terrain. Plus de 76% des contribuables privilégient la voie électronique pour déposer leur déclaration. Un chiffre en constante augmentation. Les déclarations électroniques représentaient 69% des dépôts, il y a deux ans.

Renaud Bournoud est journaliste à la rubrique vaudoise de «24 heures» depuis 2012. Plus d'infos

