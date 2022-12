Économie lausannoise – «Ce qu’on veut créer à Beaulieu profitera à tout le canton» Syndic de Lausanne et vice-président de Beaulieu SA, Grégoire Junod acte la mort des grandes foires et maintient le cap vers la mixité des activités. Vincent Maendly

Lausanne, le 2 septembre 2022, interview du syndic Grégoire Junod. Florian Cella/VQH

Le directeur de Beaulieu SA qui s’en va après six mois, et voilà le spectre d’une nouvelle crise sur le site qui revient hanter les esprits. Mardi soir au Conseil communal, la droite n’a pas manqué de questionner l’Exécutif sur la stratégie de la société 100% lausannoise qui a remplacé il y a trois ans la moribonde fondation gérée par la Ville de Lausanne et le Canton. Le syndic et vice-président de Beaulieu SA Grégoire Junod garde le cap et se veut rassurant: la dynamique à Beaulieu est «très positive».