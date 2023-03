Interview d’Isabelle Huppert – «Ce rôle me relie à tous ceux que j’ai pu tenir avant» L’actrice française s’offre une fois de plus un nouveau visage dans «La syndicaliste», étrange thriller signé Jean-Paul Salomé. Rencontre. Pascal Gavillet

Isabelle Huppert dans le rôle de Maureen Kearney, victime d’une mystérieuse agression. DR

Tant de films ont été construits sur elle ou conçus pour sa personnalité. «La syndicaliste» n’y fait pas exception et Isabelle Huppert y est une fois de plus évidente. Elle tient ici le rôle de Maureen Kearney, lanceuse d’alerte et syndicaliste qui enquête sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français, tout en subissant de fortes pressions politiques. C’est dans ce contexte houleux qu’elle est victime d’une violente agression à la maison. Dès lors, le mystère s’épaissit autour d’une affaire qui paraît nébuleuse, voire fantasque.