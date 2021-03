Zone à défendre – «Ce serait dommage que tout se termine dans le chaos» Alors que les zadistes se préparent à résister à une évacuation, le syndic de La Sarraz et député PLR Daniel Develey fait part de son inquiétude. Camille Krafft

L’évacuation de la «zone à défendre» du Mormont, située sur le territoire de la commune de La Sarraz, pourrait avoir lieu à partir de la fin du mois de mars. CHRISTIAN BRUN

Marche en soutien à la colline, exposition de photos…il y a eu du monde ce week-end sur le Mormont. Oui, une marche de soutien au Mormont s’est déroulée dans la tranquillité. La police a pu contrôler que tout se passe correctement. Ce qui n’est pas le cas pour les événements qui ont eu lieu par la suite sur la ZAD (ndlr: zone à défendre). Nous avons reçu des plaintes concernant des fêtes, notamment ce week-end. Mais on ne peut rien faire, c’est une zone de non-droit. Des restaurateurs, des commerçants nous appellent parce qu’ils ont un sentiment d’injustice: ils doivent rester fermés tandis que des bastringues sont organisés là-haut.

Les zadistes se préparent à résister à une évacuation par la police. Vous êtes inquiet pour la suite? Il est vrai que cela s’annonce mal. On a vu notamment qu’ils avaient constitué des tas de cailloux. Il y a parmi eux des étudiants qu’on connaît, avec qui tout se passe bien. Mais le groupe des Orchidées ne contrôle plus la situation. Il y a un noyau plus dur, avec qui il est impossible de dialoguer.

Daniel Develey est le syndic de la commune de La Sarraz, qui est propriétaire de la parcelle squattée par les zadistes (24heures/Philippe Maeder) VQH

Qu’est-ce qui vous fait peur? On est inquiets pour la population, et préoccupés quant aux responsabilités de la Commune. Après l’occupation, nous allons devoir très certainement engager des fonds pour remettre les lieux en état, évacuer le matériel, etc. Et quand je vois comment les zadistes s’organisent, je me dis que ce serait un miracle qu’on s’en sorte de manière soft. Déjà aujourd’hui, certains occupants prennent des risques incroyables en grimpant dans leurs installations, leurs cabanes, etc.

Cent trente élus ont lancé un appel au Conseil d’État pour un dialogue avec les zadistes. Y croyez-vous? On espère que des solutions seront trouvées. Mais cela fait longtemps qu’on a le sentiment d’avoir été lâchés par l’État. Il aurait fallu intervenir beaucoup plus tôt. Les risques que la situation dégénère ont été sous-évalués. Et maintenant, qui va s’occuper de la basse besogne?

En décembre pourtant, la Municipalité de La Sarraz avait reçu un groupe de zadistes dans une bonne ambiance… Oui, nous avions bu un verre de blanc ensemble. Nous les avions écoutés et nous avions évoqué certaines de nos préoccupations, notamment pour la faune et le gibier. Nous étions dans un état d’esprit accueillant.

Un mois avant cette rencontre, vous aviez interpellé avec force le Conseil d’État sur la «zone à déloger». Ce n’est pas un peu contradictoire? En tant qu’élus, nous avons prêté serment et nous devions dénoncer les infractions commises sur le territoire de la commune. Comme rien ne bougeait, j’ai interpellé le Conseil d’État. J’ai compris que ce dernier attend les décisions de la justice, sauf que dans l’intervalle, les infractions continuent. C’est une forte pression sur nos épaules aussi.

Et vous êtes inquiets pour les employés d’Holcim… Oui, on ne peut pas transformer une cimenterie en scierie du jour au lendemain, ou tourner l’interrupteur sans autre forme de procès. Aujourd’hui, il y a des collaborateurs, des familles qui souffrent parce qu’ils ont peur que l’usine ferme.

Mais vous considérez que les préoccupations des zadistes sont légitimes? Bien sûr. Vous savez, j’ai travaillé dans le monde agricole pendant plus de trente ans. Ce que les zadistes mettent en lumière sont des choix de société fondamentaux. Mais ce n’est pas la faute d’Holcim si les gens consomment autant de béton. Vous savez où partent les trois quarts du calcaire exploité? Dans la région lausannoise, pour les ponts, les chaussées, etc. Nous aussi, on préférerait que le Mormont soit ailleurs.