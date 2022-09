Réactions genevoises – «Ce soir, c’est un peu comme si j’avais perdu une grand-mère!» Sous le choc, les Anglais de Genève témoignent de leur tristesse et de leur admiration. Reportage dans des pubs. Aurélie Toninato

Les Britanniques de Genève ont réagi avec émotion au décès de la reine Elizabeth II. FRANK MENTHA

«Comment ça, la reine est morte, vous plaisantez? » Ben, 39 ans, attablé au Lord Jim devant une bière, n’en revient pas. «J’avais laissé ma femme et mes enfants à la maison et je pensais passer une soirée relaxe… or, la reine est morte! Je suis du Pays de Galles, mais en tant que Britannique, c’est un choc, elle était notre reine, c’était une femme forte, puissante et inspirante. J’ai beaucoup de respect pour elle. Elle a toujours tenu tous les chocs, elle restait droit dans ses bottes. Quoi qu’il arrive.»