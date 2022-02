Interview de Yves Flückiger – «Ce sont des chercheurs et des emplois que perd la Suisse»

Mesures sanitaires levées, vous avez revu le sourire des étudiants?

Oui, nous avions déjà connu un retour du «présentiel», mais avec masques et avec pass sanitaire. Aujourd’hui, on est vraiment de retour, les étudiants sont soulagés et heureux. Le campus, c’est un lieu d’échange fondamental, spécialement dans notre pays. Nous sommes parmi les universités les plus internationales et ouvertes.