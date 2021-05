Initiative «eau potable propre» – «Ce texte met en danger notre outil de travail d’éleveur» L’initiative antipesticides en votation le 13 juin imposerait aux éleveurs de nourrir le bétail avec du fourrage local. Reportage dans une ferme bio. Sébastien Jubin , Gorgier (NE)

Rosalie et Jean-Christophe Bignens, accompagnés de leur fille Jocelyne, pratiquent l’agriculture bio. À Gorgier (NE), ils élèvent une soixantaine de vaches et 2500 poules pondeuses. Jean-Paul Guinnard

Sur la route sinueuse qui mène à la ferme bio de Jean-Christophe Bignens, sur les hauteurs de Gorgier (NE), les pancartes «2x NON» contre les initiatives sur les pesticides fleurissent. En arrivant sur les lieux, à 800 mètres d’altitude, la vue sur le lac de Neuchâtel est imprenable. Quatre grands bâtiments sont entourés par un champ de colza jaune fluo et une large bande herbagère qui longe un bosquet.

C’est l’heure de fourrager les soixante vaches du domaine. Ici, l’élevage est certifié par le label Bio Suisse, qui établit les principes du bien-être animal et de la biodiversité. «Salut les doudous!» Rosalie et Jean-Christophe Bignens ont beaucoup investi pour répondre aux normes. L’étable, construite en 2012, est presque neuve. Le système d’affourrage a été mécanisé en 2015. L’homme de la terre insiste: «Il a fallu des années pour tout structurer dans les règles. J’ai fait de gros investissements et calculé le financement sur vingt ans.»