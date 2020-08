Les coureurs sont mis à rude épreuve – «Ce tracé promet des défaillances, des surprises, des retours…» Thierry Gouvenou, l’homme qui dessine le parcours du Tour de France, se penche sur l’édition 2020, qui ne ressemble à aucune autre. Robin Carrel, Sisteron

Le col du Turini (1 re catégorie), davantage connu des pilotes de rallye, franchi dimanche déjà. AFP

Le Tour de 2020 est unique pour pas mal de raisons, avec de la montagne proposée le deuxième jour déjà et ce mardi. Il y aura aussi peu de sprints et un seul contre-la-montre – en côte –, chez Thibaut Pinot à la veille de l’arrivée. Thierry Gouvenou, directeur technique des épreuves de l’organisateur Amaury Sport Organisation et architecte du parcours, détaille le menu détonnant de ces trois semaines de course.