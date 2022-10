Découverte sur le tard – Ce trouble qui empoisonne la vie des adultes «tête en l’air» Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité touche toujours plus d’adultes. En dix ans, les prescriptions de médicaments pour traiter le TDAH ont explosé. Catherine Cochard

Pendant longtemps, les spécialistes pensaient que le TDAH disparaissait à l’âge adulte. Ils se trompaient. Getty

TDAH: depuis une dizaine d’années, cet acronyme – pour Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité – fait beaucoup parler de lui. Souvent limités aux enfants qui ne tiennent pas en place, les symptômes qui lui sont associés sont nombreux et variés. Et ne touchent pas que les plus jeunes. «Pendant longtemps, les spécialistes estimaient que le trouble disparaissait et ne pensaient pas à ce diagnostic à l’âge adulte», indique le spécialiste Michel Bader, psychiatre-psychanalyste à Lausanne.