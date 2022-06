Entrée en vigueur – Ce vendredi le mariage pour tous change la Suisse Dès le 1er juillet, les personnes LGBTIQ+ pourront se passer la bague au doigt. Interview de l’historien des sexualités Thierry Delessert. Sonia Imseng

Le mariage pour tous entre en vigueur en Suisse le 1 er juillet (photo d’illustration). KEYSTONE

Le signal après les votations de septembre était clair: le mariage pour toutes et tous était accepté à environ 64% par la population. Ce vendredi 1er juillet, il doit entrer en vigueur en Suisse. Il s’agit d’une victoire d’étape importante et le signal d’une reconnaissance des personnes LGBTIQ+, selon l’historien des sexualités Thierry Delessert. Le chercheur aux Universités de Lausanne et Genève a coécrit un livre, sorti fin mai, avec la sociologue Marta Roca Escoda, sur l’histoire de cette revendication. Interview.