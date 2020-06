Réouverture des cinémas – «Ce week-end de pluie, ce sera le grand test» Les salles obscures peuvent rouvrir samedi, moyennant un plan de protection qui impose aux exploitants de limiter leur capacité d’accueil. Vincent Maendly

Au Cinétoile de Malley, les équipes s’activent pour mettre en place les mesures sanitaires: marquage au sol, postes de désinfection des mains, vitres en plexiglas, etc. Odile Meylan

À compter de samedi, les cinéphiles peuvent à nouveau se faire une toile. Les salles obscures rouvrent, non sans respecter un plan de protection élaboré par ProCinéma et validé par l’Office fédéral de la santé publique. L’une des principales mesures impose de laisser un siège libre à gauche et à droite de chaque spectateur ou groupe, famille et couple vivant sous le même toit. Aucune salle ne pourra accueillir plus de 300 personnes.