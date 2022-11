Sélection disques – Ce week-end, Michel chante Polnareff Le disque tout piano du roi de la pop seventies, mais aussi du jazz genevois et du classique ravelien pour nourrir sa platine. Francois Barras Matthieu Chenal Fabrice Gottraux

Michel Polnareff

Michel Polnareff en 2016. AFP

La pochette de son dernier album studio sorti en 2018, «Enfin!», atomisait toutes les limites esthétiques connues et annonçait l’horreur musicale qu’elle recelait. Exploit: en termes visuels, «Polnareff chante Polnareff» parvient à faire plus hideux encore. Mais la torture s’arrête aux yeux. Pour ce disque annonciateur de sa prochaine tournée «Piano solo» (à Genève le 4 juin 2023), le roi de la pop érotico-pompière des années Pompidou se la joue sobre, chante clair et juste – et haut! –, un exploit à 78 ans. L’amplitude des mâchoires n’a pas faibli non plus: au «Bal des Laze», «tout est arrivé ce soââr de juin, dans le châââteau». Mais ne mégotons pas: l’instrumentation est ample, virtuose, plutôt sobre. En dépit de quelques tentatives discutables («Tout, tout pour ma chérie» en scat a capella), ce best of rend un hommage courageux de Michel à Polnareff.

Lina Tur Bonet

Lina Tur Bonet consacre un disque à la relation très particulière entre Maurice Ravel et la violoniste Hélène Jourdan Morhange, que le compositeur surnommait Moune. L’Espagnole y joue les pièces que cette amie intime a suscitées, dans une approche historiquement très aboutie. Interprétée sur des cordes en boyaux, la «Sonate pour violon et violoncelle» révèle toutes ses saveurs âpres avec Marco Testori. Le pianiste Pierre Goy l’accompagne sur un piano Hautrive de 1935 dans la «Sonate» et la «Berceuse» et sur un authentique piano luthéal construit par Pleyel en 1910 pour l’ébouriffant «Tzigane». Ravel avait conçu la pièce pour ce curieux hybride entre un piano et un cymbalum. Lina Tur Bonet joue Bach seule au violon le 24 novembre à Lausanne (festivalbach.ch).

Julie Campiche 4tet

Deux ans après «Onkalo», acte fondateur du quartet emmené par Julie Campiche, la harpiste genevoise sonde plus avant les possibilités qu’offre un instrument peu utilisé dans le jazz. Mais est-ce encore le terme adéquat pour qualifier cette musique sans limite de style? Oui, dans la mesure où l’improvisation irrigue le nouvel opus, «You Matter», en forme de dialogue avec le saxophone lancinant de Leo Fumagalli, accompagné d’une excellente section rythmique, Manu Hagmann à la contrebasse, Clemens Kuratle à la batterie. De sonorités plus dures, monolithique «Aquarius» titré en référence au célèbre bateau de sauvetage des migrants, en mélodies curieuses – captivant «The Other’s Share», délicat «Parenthese» – le son nu de la harpe s’impose dans la ronde, ainsi du songeur «Lies», superbe danse d’ascendant latino.

